Ένα παιδί που μεγάλωσε με μια μπάλα στα πόδια, που μπήκε για πρώτη φορά στο χορτάρι της Super League τον Ιανουάριο του 2021, σήμερα γιορτάζει τις 100 του συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στη Super League. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας γράφει την ιστορία του.

Ήταν 17 Ιανουαρίου του 2021 όταν ένα παιδί που δεν είχε γίνει καν 18 ετών, με το βλέμμα γεμάτο όνειρα, έκανε το πρώτο του βήμα στη Super League φορώντας τα ασπρόμαυρα. Επτά λεπτά συμμετοχής απέναντι στον ΟΦΗ στην Κρήτη στο άνετο 0-3 του ΠΑΟΚ ήταν αρκετά για να αρχίσει να γράφεται μια νέα ιστορία.

Περισσότερο όμως από αριθμούς, είναι οι στιγμές, η μαγεία στις ντρίμπλες, το πάθος στο πρέσινγκ, τα γκολ που σηκώνουν το γήπεδο στο πόδι.

Από τότε, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Δούλεψε, εξελίχθηκε, πήρε ευκαιρίες, καθιερώθηκε. Ένα σύντομο πέρασμα από το Βέλγιο δεν τον απομάκρυνε από το πεπρωμένο του: να γίνει βασικό κομμάτι της ομάδας που τον ανέδειξε. Από τη σεζόν 2022/23 είναι παρών σε κάθε μεγάλη στιγμή του ΠΑΟΚ, γεμίζοντας την Τούμπα με πάθος, δημιουργία και ενέργεια.

Και φτάσαμε στο σήμερα. Στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, μπαίνοντας στο 15ο λεπτό, ο «Ντέλιας» συμπλήρωσε 100 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Δικεφάλου. Ένα παιδί από τον Βόλο, που μεγάλωσε με μια μπάλα στα πόδια, έγινε ο 89ος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ που αγγίζει αυτό το ορόσημο.

Οι αριθμοί του Κωνσταντέλια

100 συμμετοχές (74 στην κανονική διάρκεια + 26 στα Play-Off).

(74 στην κανονική διάρκεια + 26 στα Play-Off). 18 γκολ & 11 ασίστ με το «Δικέφαλο» στο στήθος.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έγραψε στα social media της:

«Από ένα παιδί της Τούμπας, σε βασικό παίκτη-κλειδί του ΠΑΟΚ!

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στο πρώτο του μεγάλο ορόσημο - 100 παιχνίδια στα ασπρόμαυρα!».