Την εντεκάδα για το σημαντικό φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρόμα έκανε γνωστή ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στην οποία βρίσκεται ο

Το πιο δυνατό φιλικό μέχρι τώρα θα δώσει ο Ολυμπιακός καθώς θα αντιμετωπίσει τη Ρόμα του Ντε Ρόσι στο Ριέτι της Ιταλίας για το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι επί ιταλικού εδάφους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την εντεκάδα για τον συγκεκριμένο αγώνα, όπου είναι τελείως διαφορετική από αυτή κόντρα στην Τερνάνα.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας. Ο Ντόι θα αγωνιστεί δίπλα στον Μπακούλα ενώ ο Μπιέλ θα κινηθεί στα άκρα της επίθεσης όπως και ο Βέλντε. Ο Κωστούλας θα είναι στην κορυφή ως φορ, έχοντας τον Τσικίνιο πίσω του.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ρόμα! / Our line-up for today’s match against AS Roma! 🔴⚪️#Olympiacos #ROMOLY #PreSeason2024 pic.twitter.com/uNwhgT1P3F