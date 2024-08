Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να ρίξει στη βασική εντεκάδα κόντρα στη Τερνάνα τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού επί ιταλικού εδάφους.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Τερνάνα στην Ιταλία, στο πρώτο από τα δύο φιλικά που θα δώσει επί ιταλικού εδάφους και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την εντεκάδα, όπου έδωσε φανέλα βασικού στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που θα κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Τερνάνα! / Our line-up for today's match against Ternana! 🔴⚪️