Οι δύο τελευταίες χρονικά προσθήκες για την ομάδα του Ολυμπιακού και την επίθεσή του θα κοστίσουν ένα ποσό που θα αγγίξει τα 9 εκατ. ευρώ.

Ο Ολυμπιακός και στην περίπτωση του Βέλντε αλλά και σε αυτή του Γιάρεμτσουκ είχε να αντιμετωπίσει και άλλες ομάδες που ήθελαν τον Νορβηγό εξτρέμ αλλά και τον Ουκρανό φορ. Για τον Κρίστοφερ Βέλντε υπήρξαν ομάδες από το MLS και όχι μόνο ενώ τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ τον διεκδίκησε μέχρι τέλους η Τράμπζονσπορ (και ενώ συγκέντρωσε και το ενδιαφέρον και άλλων συλλόγων).

Ο Ολυμπιακός και στις 2 υποθέσεις είχε ως απόλυτους... συμμάχους τους παίκτες που ήθελαν να πιάσουν Λιμάνι. Για τον διεθνή winger της Λεχ Πόζναν οι Πολωνοί αξίωναν αρχικά τουλάχιστον 6 εκατ. ευρώ. Το ποσό του deal πήγε λίγο πιο πάνω από τα 4 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης.

