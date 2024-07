Βέλντε: «Μπορείτε να περιμένετε από εμένα θεαματικές εμφανίσεις με πολλά γκολ και ασίστ» (vid)

Ο Νορβηγός διεθνής μεσοεπιθετικός, Κρίστοφερ Βέλντε, μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο Κρίστοφερ Βέλντε έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ανάμεσα στα άλλα είπε πώς «είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν ένα σημάδι και είμαι έτοιμος να παλέψω για αυτόν τον σύλλογο. Προφανώς ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Ελλάδας.

Οι πρώτες δηλώσεις του Βέλντε στο Olympiacos TV! / Velde’s first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Velde #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/7moW6LcFgR