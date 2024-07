Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και το Gazzetta σας θυμίζει τη στιγμή που συγκίνησε όλη την Ευρώπη όταν σκόραρε κόντρα στον Άγιαξ και μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για την κορυφή της επίθεσης καθώς ο ποδοσφαιριστής πάτησε σε ελληνικό έδαφος το πρωί της Δευτέρας (29/07) προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του 4ετες συμβόλαιο στον Ολυμπιακό.

Ο 28χρονος φορ είναι ένα πρόσωπο που είχε συγκινήσει ολόκληρη την Ευρώπη τον Φλεβάρη του 2022 με αφορμή τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς η χώρα του δεχόταν τα πυρά από τις ρωσικές δυνάμεις.

Η ιστορία έχει ως εξής. Ήταν η φάση των «16» του Champions League και η Μπενφίκα αντιμετώπισε τον Άγιαξ του Έρικ Τεν Χαγκ και το πρώτο παιχνίδι πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα όπου ο ολλανδικός σύλλογος έδειχνε έτοιμος να πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα όμως ο διεθνής επιθετικός, του... χάλασε τα σχέδια.

Συγκεκριμένα, ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στο ματς στο 62ο λεπτό και έλαβε την καθολική αποθέωση από τον κόσμο της Μπενφίκα, με τον Βερτόνχεν να του δίνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Δέκα λεπτά μετά, ήταν ο άνθρωπος που έφερε σε ισορροπία το ματς, κάνοντας το 2-2 στο 72ο λεπτό με κεφαλιά από κοντά. Κατευθείαν, αντί να πανηγυρίσει, ο 28χρονος επιθετικός απλώς σήκωσε τη φανέλα και από κάτω είχε το σήμα της Ουκρανίας σε μαύρο φόντο, αφιερώνοντας το τέρμα στους συμπατριώτες του που πολεμούν στη χώρα του.

Εκείνος δάκρυσε, το φίλησε και κοίταξε ψηλά, στρέφοντας όλα τα βλέμματα πάνω του. Αυτό το γκολ έγινε και ο... οδηγός για τη ρεβάνς στην Ολλανδία, όπου η Μπενφίκα επικράτησε με 1-0 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League.

“My people fight in Ukraine, and I need to fight here.”



“I cannot fight but I can fight here on the pitch.”



An emotional Roman Yaremchuk reacts to Benfica’s #UCL victory over Ajax…



🎙 @archiert1 pic.twitter.com/IS4I2J1vBj