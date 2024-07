Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για την εικόνα των κεντρικών αμυντικών του Ολυμπιακού.

Αντί προλόγου: «Με έχει βάλει ο Μαρινάκης» να γράφω ότι είναι δύσκολο να γίνει η μεταγραφή για να προετοιμάζω το έδαφος επειδή δεν θα κρατήσει τον Ποντένσε; Η, «με έχει βάλει ο Μαρινάκης» να γράφω ότι είναι δύσκολο να γίνει η μεταγραφή για να γίνει και να φανεί η παραμονή του Ποντένσε ως η μεγάλη κίνηση του καλοκαιριού; Ιμότζι

Από τις θετικές παρουσίες του Ολυμπιακού σε αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, 12 ημέρες τώρα, και δη στα δύο πρώτα φιλικά, ο Άμπι.

Ο αριστεροπόδαρος Άγγλος στόπερ φαίνεται διατεθειμένος να το παλέψει για να πάρει τη θέση του Κάρμο στην ενδεκάδα. Έτοιμος ακόμη δεν μου μοιάζει να είναι, αλλά δίνει τη μάχη του και διεκδικεί. Στο πρώτο φιλικό έπαιξε στα πρώτα 45 λεπτά, ενώ στο δεύτερο αγωνίστηκε στο β΄ ημίχρονο. Είχε καλές επεμβάσεις, χαμηλά και ψηλά, ενίοτε και κρίσιμες, βγήκε πλάγια δυναμικά κι έκοψε, επιχείρησε να κάνει κάτι και σε μία στημένη φάση επιθετικά, γενικά ήταν καλός, όχι σούπερ, αλλά καλός.

Πρέπει να βελτιωθεί στις βαθιές μπαλιές που κάνει από πίσω, ενώ έχει σημειώσει μία πρόοδο στις θέσεις που παίρνει στο ψηλό παιχνίδι κι αυτό είναι σημαντικό. Και πάλι όμως χρειάζεται δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μία χαρακτηριστική φάση σε αυτό: μία σέντρα από την πλευρά του Ορτέγκα, με τον σέντερ φορ της Μέχελεν να παίρνει την κεφαλιά ανάμεσα στους δύο στόπερ του Ολυμπιακού, τον Άμπι και τον Ρέτσο. Οι κεντρικοί αμυντικοί στη συγκεκριμένη φάση δεν έβγαλαν ούτε χημεία, δεν συνεννοήθηκαν δηλαδή καλά μεταξύ τους, αλλά δεν είχαν και καλή αντίδραση στην εναέρια μάχη-απλά ήταν τυχεροί που ο αντίπαλος επιθετικός έστειλε την μπάλα με κεφαλιά πάνω στον γκολκίπερ Μπότη, που είχε πάρει και καλή θέση.

Έχω την αίσθηση, πάντως, ότι ο Άμπι δεν θα τα παρατήσει και θα δώσει μάχη για τη θέση του αριστερού στόπερ με τον Ιταλό Πιρόλα.

Τέλος πάντων, ο Μεντιλίμπαρ αλλαζει ήδη συνεχώς δίδυμα στόπερ, δοκιμάζοντας σχεδόν τα πάντα. Έτσι έχουμε δει ένα ημίχρονο στο πρώτο φιλικό και μισό ημίχρονο στο δεύτερο φιλικό τους Κουτσίδη, Άμπι…μισό ημίχρονο τους Ρέτσο, Κουτσίδη…μισό ημίχρονο στο ένα φιλικό και ένα ημίχρονο στο άλλο φιλικό τους Ρέτσο, Μπιανκόν… και μισό ημίχρονο τους Ρέτσο, Άμπι…

Ο Ρέτσος δείχνει ότι έχει πάλι τον πρώτο λόγο για δεξιός στόπερ, βγάζοντας τα καλά στοιχεία του παιχνιδιού του που ξέρουμε και με το μπουστάρισμα ίσως από το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ακόμη, όμως, κάνει λάθη σε διωξίματα και σε τοποθετήσεις. Δεν δείχνει να έχει συγκέντρωση σε υψηλό βαθμό.

Αυτός που δεν έχει παίξει καθόλου στόπερ είναι ο Ντόη. Ίσως, το πιθανότερο, λόγω της απουσίας των Έσε, Στάμενιτς και Γκαρθία, ίσως γιατί θέλει να τον δει ο προπονητής σε άλλη θέση-θα φανεί πιο καθαρά αυτό στο μέλλον. Μπορούμε, πάντως, να προσέξουμε ότι ο προπονητής τον έχει ξεκινήσει σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας και στα δύο πρώτα φιλικά, κάτι που έχει κάνει μόνο για συνολικά τρεις παίκτες. Άρα, προφανώς κάτι βλέπει.

Η δε αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο φιλικό, στο οποίο έπαιξε ένα ημίχρονο, ο Ντόη ήταν καλύτερος σε σχέση με το πρώτο φιλικό σε θέση πάντα αμυντικού χαφ. Είχε δυναμικές όσο και αποτελεσματικές επεμβάσεις με τάκλιν και προβολές, έκοβε χαμηλά και ψηλά, ενώ πέρασε και μία έξοχη πάσα μπροστά με το αριστερό. Εάν έβγαζε και καλή σέντρα σε μία στιγμή που πέρασε σε θέση έξω δεξιά, θα είχε και συν δημιουργικά. Είναι προφανές ότι τώρα αρχίζει και βρίσκει τα βήματα του σε μία θέση την οποία είχε εγκαταλείψει, με επιλογές των προπονητών του, εδώ και μία διετία, αλλά είναι εκείνη στην οποία είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό Β.

Μισό ημίχρονο σε ρόλο κόφτη έπαιξε προχθές και ο Μπιανκόν! Ενδεχομένως για πρώτη του φορά! Το προσπάθησε, όμως νομίζω ότι όταν τον τοποθέτησε εκεί ο Μεντιλίμπαρ ήδη ο Γάλλος είχε κουραστεί και δεν είχε τα απαραίτητα για τη θέση τρεξίματα και γενικά δεν ήταν καλός ως αμυντικός μέσος, αφήνοντας κενά στην πλάτη του κλπ.

Παίζοντας σχεδόν 70 λεπτά ως στόπερ, ο Μπιανκόν ήταν καλύτερος, αλλά όχι καλός. Υπό την έννοια ότι ενώ κέρδισε μάχες, και στον αέρα και στο χορτάρι, δεν ήταν όσο έπρεπε ασφαλής στα διωξίματα του. Και πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθεί ότι δύσκολα θα παίξει στον Ολυμπιακό εάν δεν γίνει ακριβώς αυτό, πιο ασφαλής.

Επιστροφές στον Ολυμπιακό. Και δεν αναφέρομαι σε ποδοσφαιριστές. Π.χ. στον Ρίτσαρντς που έπαιξε στο φιλικό της Νότιγχαμ νε τη Σάντερλαντ (1-1) και μάλιστα σκόραρε!

Αναφέρομαι στον Ζοζέ Ανιγκό, ο οποίος από εκεί που ήταν να πάει να δουλέψει ως πρώτος προπονητής, εδώ και κάποιες ημέρες έχει γυρίσει στο Ρέντη, έτοιμος να αναλάβει πάλι το ρόλο που είχε έως τον Μάιο, ως Διευθυντής της Ακαδημίας του συλλόγου!

Μπορεί να έπαιξε βασικός σε ένα από τα πρώτα φιλικά της Μπράγκα, στις 5 Ιουλίου, έκτοτε όμως ο Όρτα χρησιμοποιείται μόνο ως αλλαγή από τον καινούργιο προπονητή της πορτογαλικής ομάδας, τον Ντανιέλ Σόουσα.

Είναι προφανές ότι δεν είναι στα πλάνα του Πορτογάλου προπονητή για βασικός ο Όρτα, από την στιγμή που και στα τρία τελευταία φιλικά τον έβαλε μόνο ως αλλαγή. Από την άλλη, η Μπράγκα ακόμη δεν έχει ρίξει αισθητά τις απαιτήσεις της για την παραχώρηση του στον Ολυμπιακό.

Κατά τα άλλα, η μεταγραφή του Βέλντε ήταν να κλείσει την Παρασκευή, όμως υπήρξε μία στασιμότητα τριών ημερών λόγω μίας διαφοράς στους όρους της παραχώρησης του Νορβηγού εξτρέμ από τη Λεχ Πόζναν.

Νομίζω, όμως, ότι απλά είναι θέμα λίγης ακόμη διαπραγμάτευσης για να κλείσει, με τους Πολωνούς να ενημερώνουν υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους τους, λέγοντας «περιμένετε λίγο να τελειώσουμε με τον Ολυμπιακό και τον Βέλντε και θα προχωρήσουμε μετά έχοντας άλλο μπάτζετ».

