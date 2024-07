Το deal του Ολυμπιακού με τον Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ δεν ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Δανός φορ επιστρέφει στη Βαρκελώνη για να εξετάσει νέες προτάσεις.

Όλα δείχνουν πλέον πώς η μεταγραφή του Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ στον Ολυμπιακό δεν θα ολοκληρωθεί. Παρότι ο Δανός επιθετικός βρισκόταν στην Αθήνα από το βράδυ της Πέμπτης, η υπόθεση βρήκε πολλά εμπόδια στην πορεία και τελικώς η μεταγραφή δεν προχωράει για τους «ερυθρολεύκους».

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή του έμπειρου επιθετικού στον Ολυμπιακό δεν ολοκληρώθηκε λόγω διαφωνιών των δύο πλευρών στους όρους του συμβολαίου. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα δεν υπέγραψε και μάλιστα ήδη βρίσκεται στο αεροπλάνο με προορισμό τη Βαρκελώνη.

Ο Μπρέιθγουεϊτ φέρεται να έχει στα χέρια του και άλλες προτάσεις και μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να εξετάσει όλα τα δεδομένα και να αποφασίσει. Για τον Ολυμπιακό αυτό σημαίνει πως ο σύλλογος θα κινηθεί για άλλον επιθετικό ώστε να κλείσει άμεσα την υπόθεση αυτή.

🚨⛔️ Martin Braithwaite, flying back to Barcelona from Athens as Olympiacos deal currently on hold after problems on personal terms.



Braithwaite, considering other options as free agent. pic.twitter.com/6Uhf3yLbZt