Mε γκολ του Φορμπς στο 43' ο Ολυμπιακός που ειδικά στο β' ημίχρονο ήταν πολύ ανώτερος, ηττήθηκε με 1-0 από τον πολύ πιο έτοιμο Αγιαξ παρότι αγωνίστηκε με πολλούς νεαρούς και αναπληρωματικούς.

Έχοντας αρκετούς πιτσιρικάδες στο σχήμα του και βγάζοντας καλό αγωνιστικό πρόσημο στο 2ο μέρος ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 από τον Αγιαξ στο 1ο του φετινό φιλικό προετοιμασίας. Ευκαιρίες στο β' μέρος με τον Ζέλσον και δοκάρι ο Ολυμπιακός απέναντι στον Αίαντα που ξεκινά πολύ σύντομα τα επίσημά του ματς.

Στον πρώτο του φετινό φιλικό αγώνα προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με αρκετά νέα πρόσωπα.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άγιαξ! / Our line-up for today’s match against Ajax! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAJAX #PreSeason2024 pic.twitter.com/SIIbOYmTGg