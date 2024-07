Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην κατάθεση προσφοράς στην Τζένοα για την απόκτηση του Ααρόν Μαρτίν.

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο έκανε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στην Τζένοα για την απόκτηση του Ααρόν Μαρτίν, που, όπως σας αποκάλυψε χθες το Gazzetta, αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει το «τριφύλλι» για το αριστερό άκρο της άμυνας του.

Ο 27χρονος Ισπανός αριστερός μπακ πήγε στην ομάδας της Γένοβας το περασμένο καλοκαίρι και υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών, το οποίο ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026. Την περασμένη σεζόν στην Serie A πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, δίνοντας και μία ασίστ στα περισσότερα από 1.500 λεπτά που αγωνίστηκε.

Το who is who του Ααρόν Μαρτίν



Γεννήθηκε στο Μοντμελό της Καταλονίας στις 22 Απριλίου του 1997. Ο Άαρον Μάρτιν έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομώνυμη ομάδα μέχρι που μετά από δύο χρόνια μεταπήδησε στην ακαδημία της Εσπανιόλ.



Ένα χρόνο μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ19 που κατέκτησε με την εθνική Ισπανίας το 2015, πήρε προαγωγή για την ανδρική ομάδα της Εσπανιόλ κι έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις. Τη σεζόν 2016-2017 έπιασε τις 31 συμμετοχές με την ανδρική ομάδα στην La Liga ξεχωρίζοντας ήδη από νεαρή ηλικία. Συνέχισε ανάλογα και την επόμενη χρονιά κι έτσι το καλοκαίρι του 2018 η Μάιντς τον πήρε ως δανεικό δίνοντας μάλιστα 3 εκατ. ευρώ.



Εκεί μπήκε κατευθείαν στα βαθιά παίρνοντας φανέλα βασικού και καταγράφοντας 34 συμμετοχές με 5 ασίστ και περισσότερα από 3 χιλ. λεπτά. Το καλοκαίρι που ακολούθησε πήγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ21 και το κατέκτησε και αυτό με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, παίζοντας μάλιστα σε δύο από τα πέντε ματς ως βασικός.



Η Μάιντς τον αγόρασε με 8 εκατ. ευρώ, όμως στην σεζόν που ξεκίνησε αμέσως μετά την μεταγραφή του έχασε την θέση του στο αρχικό σχήμα κατά τη διάρκεια της σεζόν είτε επειδή η ομάδα έπαιξε με τρεις στόπερ σε κάποια ματς είτε γιατί προτιμήθηκε ο Νιακατέ σε κάποιες περιπτώσεις, πραγματοποιώντας μόλις 23 συμμετοχές. Με τον ίδιο ρόλο άρχισε και η επόμενη χρονιά κι έτσι κρίθηκε καλύτερο να παραχωρηθεί ως δανεικός στην Θέλτα για να πάρει παιχνίδια. Εκεί έφτασε τις 20 συμμετοχές και μετά το τέλος της σεζόν επέστρεψε στην Γερμανία.



Την σεζόν 2021-2022 πήρε πίσω την θέση του στο αρχικό σχήμα της γερμανικής ομάδας και πραγματοποίησε 31 συμμετοχές έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ σε περισσότερα από 2,5 χιλ. λεπτά. Την επόμενη χρονιά τα πήγε ακόμα καλύτερα αφού με τις ίδιες συμμετοχές και περίπου τα ίδια λεπτά σκόραρε πέντε γκολ κι έδωσε τρεις ασίστ. Στο φινάλε της σεζόν, ο πενταετής κύκλος του στην Μάιντς έκλεισε κι έτσι έμεινε ελεύθερος από το γερμανικό κλαμπ.



Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν στην Ιταλία όπου υπέγραψε στην Τζένοα που πέρυσι μόλις είχε επιστρέψει στην Serie A. Έπαιξε σε 24 παιχνίδια, δίνοντας μία ασίστ ενώ ξεπέρασε τα 1.600 λεπτά. Παρ' ότι αγωνίστηκε σε όλα τα κλιμάκια της εθνικής Ισπανίας και κέρδισε και δύο τίτλους, δεν μπόρεσε ποτέ να φορέσει την φανέλα της ανδρικής ομάδας.