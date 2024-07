Ο Κ. Νικολακόπουλος δίνει μέσα από το blog του στο gazzetta εφτά ειδήσεις για τον Ολυμπιακό.

Αντί προλόγου: Μα πώς δεν είχα δει την ταινιάρα Amsterdam, ενώ είναι του 2022!

Εφτά ειδησάρια για τον Ολυμπιακό...

ΚΟΣΤΙΝΙΑ. Ο Πορτογάλος δεξιός μπακ θα έρθει μέσα στην εβδομάδα για τα διαδικαστικά της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, που άλλωστε είχε κλείσει από τον περασμένο Δεκέμβριο με 2,5 εκ. Ευρώ στη Ρίο Άβε.

ΓΚΑΡΘΙΑ. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό τον θεωρεί ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό, να θυμηθούμε ότι η ισπανική εφημερίδα As είχε αποκαλύψει το φλερτ του Βάσκου προπονητή με τον συμπατριώτη του κεντρικό χαφ από τις 6 Μαίου, 23 ημέρες πριν τον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ. Και για να το έγραψε τότε, είχαν γίνει συζητήσεις πιο νωρίς, άρα μαθηματικά βέβαιο ένα μήνα πριν το παιχνίδι με τη Φιορεντίνα. Παρεμπιπτόντως, με τον Ολυμπιακό υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο «και βλέπουμε».

ΜΠΑΟΥΤΙΣΤΑ. Λέγεται στη χώρα των Βάσκων ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει υπόψιν του ως μία εναλλακτική επιλογή για την επίθεση του Ολυμπιακού τον 29χρονο σέντερ φορ της Έϊμπαρ, που ανήκει κατά 50% στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και φέτος έβαλε 17 γκολ σε 27 παιχνίδια βασικός στη Β΄κατηγορία Ισπανίας χωρίς να εκτελέσει ούτε ένα πέναλτι.

ΑΓΚΙΜΠΟΥ. Στη Γουϊνέα θεωρούν ως δεδομένο ότι ο Αφρικάνος άσος μέσα στο καλοκαίρι, και πιθανότατα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα πάρει μεταγραφή από τον Ολυμπιακό για μία ευρωπαϊκή ομάδα, πιθανότατα από τη Γαλλία.

ΒΡΟΥΣΑΙ. Το αντίτιμο της μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό στη Ρίο Άβε ορίστηκε στο ποσό των 500 χιλ. Ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του πορτογαλικού Τύπου. Ο διεθνής άσος έπαιξε κυρίως σε θέση αριστερού μπακ χαφ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και τα πήγε καλά.

ΜΠΙΕΛ. Ο Μεντιλίμπαρ με τον Κοβάσεβιτς βλέπουν τον αριστεροπόδαρο Ισπανό σε θέση πίσω από τον φορ, εκεί που έπαιξε ο Τσικίνιο στο τέλος της σεζόν. Δεν τον έχουν δηλαδή κυρίως για επιλογή εξτρέμ, αν και εκεί τον έβαζαν και οι δύο προηγούμενοι Ισπανοί προπονητές του Ολυμπιακού, ο Μίτσελ και ο Μαρτίνεθ.

Άσχετο: Με γύρω στα 9 εκ. Ευρώ υπολογίζει η Μόντερεϊ ότι θα αγοράσει τον Πινέδα από την ΑΕΚ. Θεωρούν, δηλαδή, οι Μεξικάνοι ότι το ποσό αυτό θα είναι αρκετό για να γίνει το deal.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πραγματικά από τα σπάνια στο ποδόσφαιρο αυτό που έτυχε στον Ντάγκλας Λουίς.

Στο Άστον Βίλα-Ολυμπιακός 2-4 εκτέλεσε πέναλτι κι έστειλε την μπάλα (αριστερό) δοκάρι και άουτ. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία που μπορεί να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον αποκλεισμό της ομάδας του και στην πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ.

Και χθες, στον προημιτελικό του Κόπα Αμέρικα, μεταξύ της Βραζιλίας και της Ουουγουάης, κλήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι να σουτάρει, έστειλε την μπάλα (δεξί) δοκάρι και άουτ και η ομάδα του πάλι αποκλείστηκε και πέρασε η Ουρουγουάη!

Παρεμπιπτόντως, στα social media στην Βραζιλία ασκείται κριτική στον ομοσπονδιακό προπονητή Ντοριβάλ Τζούνιορ μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του στο Κόπα Αμέρικα γιατί είχε βασικό τον 33χρονο Ντανίλο της Γιουβέντους σε θέση δεξιού μπακ και δεν καλεί τον Ρόντινεϊ.

Και για το τέλος ένα

