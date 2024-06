«Συμφωνία του ΠΑΟΚ με Αλ-Κχολούντ για Σαμάτα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αφρική ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με την Αλ-Κχολούντ για την παραχώρηση του Αλί Σαμάτα.

Δημοσιογράφος που ασχολείται με το αφρικανικό ποδόσφαιρο αποκάλυψε πως ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με την Αλ-Κχολούντ για την παραχώρηση του Αλί Σαμάτα. Ο 31χρονος επιθετικός από την Τανζανία αποκτήθηκε από τον «δικεφάλο του βορρά» το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος από την Φενέρμπαχτσε, όμως δεν προσέφερε τα αναμενόμενα.

Understand:



Saudi’s Al-Kholood Club has found an agreement with PAOK to sign Tanzanian forward Mbwana Samatta (31), confirmed. ⛔️🇹🇿



He was named the 2015 African based Player of the Year and finished the season as the top goalscorer of the CAF Champions League with TP Mazembe.… pic.twitter.com/G1DKI6dlXO