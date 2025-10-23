Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Τα ευρωπαϊκά ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, οι Galacticos και το Gazz Floor
Ακόμα μία ημέρα γεμάτη δράση για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, με τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη του Europa League και του Conference League.
Πριν τη σέντρα των παιχνιδιών, δείτε όλο το ρεπορτάζ στους Galacitcos που έρχονται σήμερα όπως και κάθε μέρα στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube. Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης σχολιάζουν όλες τις εξελίξεις γύρω από τις ελληνικές ομάδες, αλλά και από το Champions League.
Μαζί τους με συνδέσεις οι Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος.
Αμέσως μετά ακολουθεί το Gazz Floor powered by Novibet (16:15). Οι κορυφαίοι μπασκετικοί δημοσιογράφοι μαζί με τον Ιωάννη Παπαπέτρου μεταφέρουν όλα τα νέα πριν την έναρξη της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.
Στις 17:30 σέντρα στο Φέγενορντ - Παναθηναϊκός, με το ματς να μεταδίδεται από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 και της Cosmote Sport 3. Ακολουθεί στις 19:45 η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αμπερντίν για τη League Phase του Conference League (Cosmote Sport 4), ενώ το εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λιλ έχει προγραμματιστεί για τις 22:00, από το Cosmote Sport 5.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Gazz Floor (16:15, Gazzetta Youtube)
- Φέγενορντ - Παναθηναϊκός (17:30, ΑΝΤ1 και Cosmote Sport 3)
- ΑΕΚ - Αμπερντίν (19:45, Cosmote Sport 4)
- Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις Κάουνας (21:30, Nova Sports prime)
- Λιλ - ΠΑΟΚ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο (22:00, Cosmote Sport 4)
