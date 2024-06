O Στέφαν Γιόβετιτς θα αποχωρήσει ως free agent από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα.

Ο Στέφαν Γιόβετις κλείνει το κεφάλαιο: Ολυμπιακός κι αποχωρεί από τον Πειραιά ως free agent, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα.

Ο πολύπειρος Μαυροβούνιος επιθετικός θυμίζουμε πήρε μεταγραφή στους Πειραιώτες πέρυσι το καλοκαίρι, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, ωστόσο σύμφωνα με τον Σκίρα, δεν υπάρχει στα πλάνα ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Γιόβετιτς στον έναν χρόνο με την ερυθρόλευκη φανέλα κατέγραψε συνολικά 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έβαλε 8 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ.

Stevan #Jovetic is ready to leave #Olympiacos as a free agent. #transfers