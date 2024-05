Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «germanijak», Ιζάκ Σούσιτς, ο ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Χάιντουκ Σπλιτ για την αγορά του Μάρκο Λιβάγια.

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του Μάρκο Λιβάγια, σύμφωνα με τους Κροάτες. Το «germanijak» είχε αποκαλύψει το ελληνικό ενδιαφέρον για τον διεθνή Κροάτη επιθετικό, o οποίος μετά «συνδέθηκε» με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό και σύμφωνα με το μέσο που έβγαλε την αρχική είδηση και τον δημοσιογράφο Ιζάκ Σούσιτς υπάρχει επίσημη πρόταση των πρωταθλητών Ελλάδας για την αγορά του άλλοτε φορ της ΑΕΚ!

Οι Κροάτες δεν αναφέρονται στο ύψος της πρότασης στη Χάιντουκ, όμως σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι Θεσσαλονικείς προσφέρουν στον Λιβάγια συμβόλαιο με απολαβές της τάξης των 1,5-2 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο. Επιπρόσθετα το «germanijak» αναφέρεται και στον ρόλο του μάνατζερ του 30χρονου επιθετικού, Βιντσέτζο Καβαλιέρε, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ, καθώς στο πελατολόγιο του είναι και ο Ντομινίκ Κοτάρσκι.

