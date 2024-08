Τάισον για την κατάστασή του: «Είμαι καλά, απλά προσέχω για το υπόλοιπο της σεζόν»

Ο Τάισον έμεινε εκτός αποστολής από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό να κάνει ανάρτηση για την κατάστασή του.

Ο Τάισον ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλo και προτιμήθηκε να μείνει εκτός αποστολής για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Ο ίδιος έγραψε στα social media του πώς «είμαι καλά. Απλά προσέχω για το υπόλοιπο της σεζόν». Ο Ράζβαν Λουτσέσκου από την άλλη δεν θα έχει εκ νέου τον Τόμας στη διάθεσή του καθώς (ακόμη) δεν είναι 100% καλά.

I'm fine just be careful for the rest of the season!

