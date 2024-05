Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκυρης ιστοσελίδας της Κροατίας «germanijak» ο Μάρκο Λιβάγια έχει προσεγγίσει το ενδιαφέρον ελληνικής ομάδας.

«Κάτι ψήνεται για τον Λιβάγια και λέγεται Ελλάδα», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της κροατικής ιστοσελίδας «germanijak» που βάζει... φωτιές για το μέλλον του διεθνή Κροάτη επιθετικού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 30χρονος φορ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από ελληνική ομάδα και επιστροφή του στη Superleague είναι αρκετά πιθανή. Μάλιστα όπως προκύπτει από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή και ο ίδιος θέλει να γυρίσει στη χώρα μας,

Με βάση το δημοσίευμα μια από τις προτεραιότητες του νέου αθλητικού διευθυντή της Χάιντουκ, Νίκολα Κάλινιτς θα είναι να συζητήσει με τον Μάρκο Λιβάγια για το μέλλον του. Άξιο αναφοράς πως πρόκειται για τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του συλλόγου.

After three and half years in @hajduk, rumors are Marko Livaja could return to @Super_League_GR.

MORE⬇️https://t.co/5ux0DPJ6Zu