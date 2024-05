Ο Κ. Νικολακόπουλος δίνει στο blog του στο gazzetta το δικό του στίγμα στο αποψινό μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Κι άλλες φορές τη φετινή σεζόν, και δη τον τελευταίο καιρό, ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί σε θέση να παίξει αυτό που λέμε το τελευταίο του χαρτί για το πρωτάθλημα. Μόνο που τώρα, απόψε στην Τούμπα, δεν έχει γυρισμό: κερδίζει και παίζει τον τίτλο με την ΑΕΚ την Τετάρτη και τον ΠΑΟ την άλλη Κυριακή. Δεν κερδίζει και είναι ξεκάθαρα εκτός μάχης τίτλου.

Για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι καλό που έχει την ψυχολογία από την πρόκριση στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει παρεμπιπτόντως ο ΠΑΟΚ, από την άλλη όμως ξέρουμε ότι ένα τέτοιο παιχνίδι όπως αυτό με την Άστον Βίλα, όπως και η όλη ατμόσφαιρα που ακολούθησε, καμιά φορά μπορεί να απορροφήσει την ενέργεια των παικτών, που είναι ό,τι το χειρότερο, την στιγμή μάλιστα κατά την οποία στον ΠΑΟΚ είχαν 15 ολόκληρες ημέρες να προετοιμαστούν αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ματς.

Δικαιολογίες, όμως, δεν μπορούν να υπάρξουν για τον Ολυμπιακό-ούτε καν οι τραυματισμοί και των δύο αριστερών στόπερ (!), του Ορτέγκα και του Ρίτσαρντς, ούτε καν του πιο φορμαρισμένου παίκτη, του Ιμπόρα. Είναι ατυχίες, αλλά όχι δικαιολογίες, παρότι ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, είναι κομπλέ. Έχει ο Ολυμπιακός ρόστερ 28 παικτών, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι και να ανταποκριθούν. Ειδάλλως, εάν δεν μπορούν, το καλοκαίρι να φύγουν. Κατά την γνώμη μου, καλύτερα είναι να παίξουν οι ρεζέρβες με ενέργεια, παρά οι βασικοί χωρίς ενέργεια.

Το ζητούμενο είναι όποιοι μπουν να έχουν focus μόνο στο αποψινό παιχνίδι κι όχι να φυλάνε τα πόδια τους η, να έχουν γενικά το μυαλό τους στον τελικό στη Φιλαδέλφεια στις 29 του μήνα. Η εικόνα της χαλαρότητας του αγώνα τις προάλλες με τον Άρη στο Χαριλάου (και καλά μπαίνω να παίξω μπαλίτσα) θα είναι καταστροφική. Απόψε θα γίνει πόλεμος στην Τούμπα. Και ο πόλεμος θέλει πολεμιστές.

Καλό για τον Ολυμπιακό είναι σίγουρα η πρόσφατη παράδοση του στην Τούμπα: Στα έξι τελευταία παιχνίδια του εκεί, πέντε για το πρωτάθλημα κι ένα για το Κύπελλο, είναι αήττητος, με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες (η μία στο Κύπελλο)! Και δεν είναι «απλά» αυτό: στις εννιά τελευταίες επισκέψεις του Ολυμπιακού στην Τούμπα σε επίπεδο πρωταθλήματος, τα αποτελέσματα του είναι πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα (0-2) σε αγώνα χωρίς το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον ίδιο, καθότι ήταν 25 πόντους μπροστά από τον ΠΑΟΚ! Η μόνη ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα που πραγματικά του έχει στοιχίσει, εδώ και πάρα πολλά, χρόνια ήταν το 3-1 του ΠΑΟΚ το 2018, όταν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το πρωτάθλημα.

Ας δούμε, όμως, και κάτι άλλο ενδιαφέρον: τι αποτελέσματα έχει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια του-καθώς και τώρα προέρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Βάζοντας έναν ορίζοντα 15ετίας, βλέπουμε να εχει τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία!

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-4 μετά το Ολυμπιακός-Φέρεντσβαρος 1-0

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-1 μετά το Ολυμπιακός-Άρσεναλ 0-1

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-2 μετά το Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-3

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-1 μετά το Σάλκε-Ολυμπιακός 1-0

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-2 μετά το Ολυμπιακός-ΆΖ Άλκμααρ 1-0

Τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού είναι εκπληκτικά. Να λάβουμε δε υπόψιν μας ότι ο ΠΑΟΚ όπως τώρα είναι ξεκούραστος, έτσι ήταν ξεκούραστος και πριν τις ήττες του με 0-1 και 1-2 και πριν την ισοπαλία 1-1…Αντιθέτως, πριν το φετινό 1-4 είχε το ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 0-1 του Κυπέλλου και πριν την ήττα του 0-2 είχε το ΠΑΟΚ-Ντόρτμουντ 1-1.

Να θυμίσω δε ότι στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων, το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 τις προάλλες στο Καραϊσκάκη, είχε γίνει τρεις ημέρες μετά το Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 0-1 και το ΠΑΟΚ-Κλαμπ Μπριζ 0-2.

Άσχετο:

Επί Μεντιλίμπαρ γενικά ο Ολυμπιακός στέκεται καλύτερα στις αμυντικές στημένες φάσεις σε σχέση με το προηγούμενο της σεζόν-έχουν βοηθήσει σε αυτό τόσο ο Κάρμο, όσο και ο Ιμπόρα. Στον επαναληπτικό με την Άστον Βίλα, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» ίσως για πρώτη φορά έβγαλαν «θεματάκια» σε αυτό το κομμάτι. Δεν κόστισαν, όμως, χάθηκαν αρκετές μάχες στον αέρα, περισσότερες από κάθε άλλη φορά με τον Βάσκο στον πάγκο. Το σημειώνω γιατί τόσο ο ΠΑΟΚ, κι ακόμη περισσότερο η ΑΕΚ, είναι ομάδες που εκμεταλλευόνται πάρα πολύ τα κόρνερ και τα φάουλ που κερδίζουν.

Παρεμπιπτόντως, κάτι για τον 21χρονο Αποστολόπουλο, που έπαιξε 18 λεπτά και ίσως να παίξει και απόψε: το παιδί στάθηκα πραγματικά καλά! Τον βοήθησε σίγουρα κι ο κόσμος, με το μπιζάρισμα που του έκανε, αλλά μου έκαναν πραγματικά εντύπωση δύο πράγματα: Ένα ότι δύο φορές που χρειάστηκε να επέμβει στην περιοχή του Τζολάκη το έκανε άριστα, τη μία φορά με όχι εύκολο τάκλιν και την άλλη με κεφαλιά σε πολύ δύσκολη φάση, μισό μέτρο μπροστά από την εστία. Δύο ότι δεν είχε κανενα δισταγμό να βγει μπροστά σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, βγάζοντας και σέντρα την πρώτη.

Γενικά η παρουσία του Αποστολόπουλου βοήθησε τον Ολυμπιακό, καθότι ο Κίνι από κάποιο σημείο του β΄ ημιχρόνου και μετά είχε ξεμείνει από μπαταρία και είχε γίνει εύκολο στόχος για πλαγιοκοπήσεις και σέντρες. Γενικά, πάντως, ο Κίνι κάλυψε το κενό Ορτέγκα-Ρίτσαρντς ως ένα βαθμό, έχοντας ως τοπ στιγμή φυσικά την ασίστ για το 1-0, ενώ αρκετές φορές έβγαλε και καλές άμυνες. Εξίσου αλήθεια είναι ότι με αχρείαστα φάουλ έβαλε την Άστον Βίλα στην περιοχή του Τζολάκη, ότι είχε άσχημα κοντρόλ και ότι σε ένα πούλημα της μπάλας έδωσε ευκαιρία αντεπίθεσης στυος Άγγλους.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Τζολάκης για να κρατήσει την Πέμπτη με την Άστον Βίλα το μηδέν για πρώτη φορά σε κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού σε αυτά τα 10 παιχνίδια του στα οποία έχει κερδίσει τη θέση του βασικού γκολκίπερ, χρειάστηκε δύο πράγματα.

Αφενός μεν ήταν ο ίδιος στην τσίτα και στα 95 λεπτά. Είχε δυο πολύ δύσκολες επεμβάσεις, άλλες δύο πιο εύκολες, ενώ βγήκε και μάζεψε η, έδιωξε πέντε φορές την μπάλα ψηλά. Φάνηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας και σε εκείνο το τετ α τετ με τον Ντιαμπί, στο οποίο αναδείχθηκε νικητής, ασχέτως που ο διαιτητής γύρισε μετά πίσω την φάση κι έδωσε το φάουλ του Ρόντινεϊ στο ημικύκλιο της περιοχής.

Αφετέρου δε είχε μπροστά του ο Τζολάκης δύο πάρα πολύ καλούς στόπερ. Ο Ρέτσος, μάλιστα, ίσως με μικρή διαφορά νομίζω ότι καλύτερος του Κάρμο. Πρέπει να είχαν οι δυό τους πέντε (!) καθοριστικές επεμβάσεις στην περιοχή τους, ενώ καθάρισαν σέντρες ψηλές και χαμηλές, βγήκαν στα πλάγια κι έκοψαν και πέρασαν και δύο-τρεις καλές πάσες μπροστά. Αν θέλω, όμως, να κάνω μία κριτική σφαιρική, είμαι υποχρεωμένος να σημειώσω και τρία «άλλα» πράγματα.

Πρώτον, ο Ρέτσος εκανε πάλι μία γκάφα. Έχασε την μπάλα μέσα από τα πόδια του σε θέση δεξιού μπακ στο 41ο λεπτό. Ακριβώς, μα ακριβώς το ίδιο πράγμα, είχε κάνει και στο Τόπολα-Ολυμπιακός 2-2. Τώρα, δεν κόστισε, γιατί ήταν τυχερός και στη σέντρα σουτ των Άγγλων η μπάλα πέρασε άουτ. Στη Σερβία δεν ήταν τυχερός, η Τόπολα είχε μειώσει στο σκορ κι έχει είχε ανοίξει ο δρόμος για την ισοφάριση της. Βλέπεις, ότι είσαι υπό πίεση, έχοντας πάει πλάγια. Διώξε την μπάλα μακριά, στο διάολο! Ποιος ο λόγος να κρατήσεις εκεί την μπάλα;

Δεύτερον, ο Κάρμο έχασε τρεις κεφαλιές σε ισάριθμες ευκαιρίες της Άστον Βίλα. Το ότι καμία φορά η μπάλα δεν κατέληξε στα δίκτυα του Τζολάκη (τη μία έσωσε ο γκολκίπερ στο 93΄), δεν σημαίνει τίποτα-οι τοποθετήσεις του Πορτογάλου ήταν πολύ κακές. Και θα έλεγα για πρώτη φορά ήταν τόσες φορές, τόσο κακές.

Τρίτον, ο Ρέτσος κι ο Κάρμο είχαν τραγική συνεννόηση σε μία φάση που θα μπορούσε να αλλάξει όλο το παιχνίδι, στο 29ο λεπτό. Σε μια βαθιά μπαλιά, πήγαν και οι δύο μαζί να πηδήσουν μαζί με τον Γουότκινς, αφήνοντας δίπλα του τον Μπέϊλι αμαρκάριστο. Αποτέλεσμα, και να τους πάρει την κεφαλιά ο Γουότκινς και κάνοντας την πάσα στον Μπέϊλι, να υποχρεωθεί ο Ρόντινεϊ να πάει αυτός να τον κόψει, κάνοντας φάουλ στο ημικύκλιο, σε θέση «πέναλτι με τείχος». Ο Ντάγκλας Λουίς αστόχησε, όμως, η πολύ κακή επιλογή των δύο στόπερ του Ολυμπιακού, μετά μάλιστα από τόσα παιχνίδια που έχουν παίξει μαζί, ήταν ασυγχώρητη.

Κι αφού ξεκίνησα εδώ με τον Τζολάκη, να τελειώσω με τον νεαρό γκολκίπερ. Πολλές μπαλιές του με τα πόδια, κι όχι για πρώτη φορά, δεν ήταν καλές. Αλλά όταν έβγαλε μία καλή και συγχρονίστηκε μαζί του ο Ελ Κααμπί ήρθε το γκολ για το 2-0!

Και για τέλος ένα

