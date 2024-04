Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta κάποια πράγματα για «7» παίκτες του Ολυμπιακού και τις αλλαγές του Μεντιλίμπαρ.

Κάποια σχόλια για εφτά παίκτες του Ολυμπιακού με αφορμή το παιχνίδι με τον Άρη…

Τζολάκης. Σημαντικό και για την ομάδα και για τον ίδιο που κράτησε το μηδέν αυτή τη φορά. Η ομάδα δέχονταν γκολ και στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια, εφτά με τον Πασχαλάκη (1-4 από Μακάμπι, 1-3 από ΠΑΟ) και δύο με τον Τζολάκη (6-1 με Μακάμπι, 0-1 από ΑΕΚ).

Ρόντινεϊ. Το καλό είναι ότι επέστρεψε στο κλασικό επιθετικό παιχνίδι του, με τις πολλές κούρσες, ντρίμπλες και σέντρες, ενώ πλησίασε κι ο ίδιος δύο φορές στο γκολ, αλλά νικήθηκε από τον Κουέστα. Το δυσάρεστο είναι ότι εδώ και κάμποσο καιρό δεν του βγαίνει τίποτα μπροστά, οι σέντρες και οι πάσες του δεν είναι καλές. Ας πούμε ότι και οι…σεντραδόροι έχουν γκίνια. Στα συν ότι δύο φορές που χρειάστηκε να καλύψει συμπαίκτες του (Ρέτσο και Φορτούνη) το έκανε με επιτυχία. Συνεργάζεται από δεξιά με τον Φορτούνη καλύτερα από κάθε άλλον.

Κάρμο. Μεγάλη δουλειά που πρώτον καθαρίζει με το κεφάλι στημένες φάσεις και σέντρες, δεύτερον βγαίνει και μπλοκάρει σουτ αντίπαλων από το ύψος της περιοχής και τρίτον πασάρει με ακρίβεια προς τους κυνηγούς η, αλλάζει το παιχνίδι με 40άρες πάσες. Χρειάζεται να αποφεύγει τα ρίσκα πέναλτι στην περιοχή και να γίνει πιο αποτελεσματικός στις κεφαλιές στα κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού.

Τσικίνιο. Για κάποιο λόγο άργησε να μπει πολύ στο παιχνίδι, πάνω από 20 λεπτά! Όταν πήρε μπρος ήταν όπως πρέπει. Με καλές επιστροφές και κοψίματα πίσω, κλεψίματα μπάλας, έξυπνες πάσες, κάθετο παιχνίδι, καλές ενέργειες και γενικά κινήσεις, ενώ πάτησε την περιοχή του Άρη κι έψαξε πάλι το γκολ, έστω χωρίς επιτυχία, ξανά. Του λείπει λίγο παραπάνω προσοχή, όπως για παράδειγμα όαν δεν έκανε καλό κοντρόλ στη φάση της ευκαιρίας του Φετφατζίδη στο 84’. Στο δε ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μειώνει ο Άρης σε 2-1 κι έχει 10 λεπτά για να γίνει ροντέο το ματς. Μόλις πέρυσι το 2-0 είχε γίνει 2-2.

Φορτούνης. Έπρεπε να τελειώσει τη φάση στο 5’ που ο Γιόβετιτς τον έβγαλε σε θέση για γκολ-άργησε να αποφασίσει και την πάτησε. Είχε πέντε μπαλιές ενδεικτικές ποδοσφαιρικές ευφυίας και μία σέντρα όπως επιτέλους πρέπει να τις κάνει-με δύναμη, στο πρώτο γκολ. Περιέργως, έκτοτε οι σέντρες του ήταν απογοητευτικές. Δύο φορές επιπόλαια έδωσε τη δυνατότητα στον Άρη να βγει σε αντεπίθεση. Αν το κάνει και με τη Φενέρμπαχτσε, οι Τούρκοι θα τιμωρήσουν τον Ολυμπιακό, είναι μανούλα σε αυτό.

Ποντένσε. Απολαυστικός στις πάσες του για δημιουργία φάσεων και με εξαιρετικό γκολ-σπεσιαλιτέ, να γυρίσει το σώμα του και να σουτάρει από τα 20 μέτρα. Βρίσκεται με κλειστά μάτια με τον επίσης μπαλαδόρο Γιόβετιτς. Ατυχώς μοιάζει να μην μπορεί να αποκτήσει ποτέ αμυντική συνείδηση. Δύο φορές άφησε τον δεξιό μπακ του Άρη να κατέβει απειλητικά. Και μία φορά που γύρισε πίσω την μπάλα, το έκανε επικίνδυνα. Τις σπανιότατες φορές που κόβει είναι με φάουλ.

Ελ Κααμπί. Βγαίνει εκτός περιοχής και συμμετέχει στο παιχνίδι όπως πρέπει. Σε μία στιγμή βρέθηκε και σε θέση δεξιού μπακ, κλέβοντας την μπάλα και παίρνοντας και φάουλ, με τον Γάλλο διαιτητή να «δηλώνει» άγνοια κανονισμών χαρίζοντας την κίτρινη στον Νταρίντα, που ξεχείλωσε τη φανέλα του από το τράβηγμα. Το παράκανε επιχειρώντας δύο φορές να σκοράρει πάλι με ψαλιδάκι (αυτά γίνονται μία φορά τον χρόνο και εάν…) και κυρίως με την εκτέλεση του πέναλτι.

Τα αλά Πανένκα κυπήματα είναι καλές ιδέες, αρκεί πριν το σουτ να σηκώσεις το κεφάλι και να δεις τον γκολκίπερ. Αν το έκανε, θα έβλεπε τον Κουέστα ακούνητο και θα άλλαζε απόφαση ο Μαροκινός.

Τα έχει χρειαστεί ο Αλμέιδα με τους δύο έμπειρους προπονητές που έφεραν ο Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός.

Στην πρώτη του μάχη με τον Μεντιλίμπαρ, την περασμένη Κυριακή στη Φιλαδέλφεια, είχε τύχη βουνό για να αποφύγει την ήττα και με κάποιο τρόπο πήρε και τη νίκη, σε ματς που συμβαίνουν μία φορά στα τόσα.

Στα δε δύο παιχνίδια του κόντρα στον Τερίμ, στη μεν Φιλαδέλφεια έσωσε την ισοπαλία (2-2) με πέναλτι στις καθυστερήσεις, σε δε Λεωφόρο έχασε (1-2).

Μία διαπίστωση που μπορεί να σημαίνει πολλά για τη συνέχεια των play off, αφού θα τους ξανααντιμετωπίσει, από μία φορά τον καθένα.

Αν και «στο τέλος της ημέρας» όλα θα κριθούν από τον…Λουτσέσκου. Αν αποδειχθεί πάλι…πελάτης του Αλμέιδα, η ΑΕΚ δεν θα έχει πρόβλημα.

Παρεμπιπτόντως, γενικά ο Αλμέιδα μοιάζει να δυσκολεύεται με τους Ισπανούς προπονητές του Ολυμπιακού, αν θυμηθούμε και το περσινό Ολυμπιακός-ΑΕΚ με τον Μίτσελ και το φετινό ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 με τον Μαρτίνεθ.

Ευχάριστο σίγουρα για τον Μεντιλίμπαρ ότι είχαν καλή παρουσία και οι πέντε αλλαγές του Ολυμπιακού, παρότι κανείς δεν έπαιξε πάνω από 20 λεπτά!

Ο Μασούρας κι ο Ζέλσον μπαίνοντας στο 71’ ήταν πολύ δραστήριοι και δημιουργικοί, έκλεψαν μπάλες, ο δε Πορτογάλος συνδυάστηκε όμορφα με τον Ρίτσαρντς στη φάση του 3-0.

Ο Ελ Αραμπί κι ο Καρβάλιο μπήκαν στο 82΄και πρόλαβαν ο μεν να κάνει μία καλή κίνηση, ο δε το τρίτο γκολ, με καλή κίνηση ως δεύτερος φορ-ειρωνεία που ο Γιόβετιτς προσπαθούσε σε όλο το ματς να κάνει ένα γκολ στον ίδιο ρόλο και τελικά τα κατάφερε ο Καρβάλιο με μία επαφή!

Ο Κίνι έπαιξε ακόμη λιγότερο, μπαίνοτνας στο 85’, αλλά είχε μία κρίσιμη επέμβαση στην άμυνα και βγήκε και μπροστά και σέντραρε.

One allure of the CL back in the day was how good the teams outside of the Big 5-7 leagues were.



Shakhtar, Basel, Olympiakos, Zenit, CSKA, Spartak, Celtic, Anderlecht etc. could all build credible teams to slap the big boys https://t.co/veJxFQlXOE