ΑΕΚ καν' το όπως πέρυσι...

Ο Γιώργος Τσακίρης αναζήτησε ένα χρόνο πίσω τα αποτελέσματα των νταμπλούχων σε ανάλογη συνθήκη (κοινώς τρία ντέρμπι στη σειρά) και εύχεται να τα επαναλάβει...

Βρισκόμαστε ένα 24ωρο μακριά από μια ιδιαίτερα σημαντική αγωνιστική στη διαδικασία του μίνι πρωταθλήματος, των play off εννοώ, όπου το τέλος της μπορεί να μας δείξει πολλά ενόψει της συνέχειας και να μας προκύψει ένα μεγάλο φαβορί. Βέβαια αν συμβεί αυτό θα αφορά την ΑΕΚ και θα εστιάζουμε στο γεγονός της επικράτησής της επί του Ολυμπιακού και αφού θα 'χει προηγηθεί το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Με αυτά τα αποτελέσματα θα μπορεί να μπει η ταμπέλα (από τη δεύτερη μόλις στροφή των play off) του φαβορί στους «κιτρινόμαυρους», αφού θα 'χουν απομακρυνθεί τέσσερις βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, πέντε από τους «πράσινους» και οκτώ από τους «ερυθρόλευκους».

Σε τούτο το σημείο ας ξεκαθαρίσω πάλι ότι το γεγονός πως η Ένωση θα συνιστά με αυτά τα αποτελέσματα το φαβορί δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι κατέκτησε ξανά το πρωτάθλημα, πως δηλαδή πέτυχε το βασικό της στόχο, που είναι το back to back πρωτάθλημα! Διότι πολύ απλά ακολουθούν ματς με τον Παναθηναϊκό εκτός και τον ΠΑΟΚ εντός, τα οποία αν δεν κερδίσει, ή πιο σωστά χάσει το ένα και φέρει ισοπαλία στο άλλο, αμέσως – αμέσως θα μαζευτούν οι διαφορές και θα βρεθούν όλοι μαζί ξανά σε απόσταση αναπνοής, ο ένας από τον άλλον... Κάτι που δεν θα ισχύσει στο ενδεχόμενο που η ΑΕΚ ανταποκριθεί και στα τρία σερί ντέρμπι που έχει μπροστά της και πάρει από έξι (επτά) έως εννιά βαθμούς (το απόλυτο κοινώς). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε γράψει και πει ξανά ότι οι νταμπλούχοι θα πρέπει έπειτα να αυτοκτονήσουν για να μην κατακτήσουν τον τίτλο!

Πώς ανταποκρίνεται σε μια τέτοια συνθήκη η ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα; Έχει συμβεί ξανά να 'χει δυο σερί ντέρμπι και στο ενδιάμεσο υπήρχε πιο δύσκολο ματς, με την Μπράιτον εκτός, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τότε ο Δικέφαλος είχε ανταποκριθεί και με το παραπάνω κερδίζοντας στην Αγγλία και στη Λεωφόρο και έχοντας ισοπαλία μόνο με τον Ολυμπιακό που ήταν το πρώτο ματς στη σειρά. Μάλιστα με τους «πράσινους» ήταν ματς do or die (σε ένα σχετικό βαθμό) για την Ένωση αφού σε περίπτωση ήττας θα έμενε πίσω αρκετά από την ομάδα του Γιοβάνοβιτς, τότε, κάτι που δεν έγινε ποτέ, αφού η ΑΕΚ κυριάρχησε στην έδρα του αντιπάλου της και έφυγε με μεγάλο διπλό, δεύτερο σερί εκείνη την περίοδο, αφού είχε προηγηθεί η νίκη μέσα στο Νησί, στην Αγγλία...

Δυο νίκες και μια ισοπαλία στην ίδια ακριβώς συνθήκη!

Ωστόσο υπάρχει και ακόμη πιο αντίστοιχο παράδειγμα με αυτό της σειράς των ντέρμπι που ξεκινάει για την ΑΕΚ αύριο. Μόλις πέρυσι στην ίδια διαδικασία, αυτή των play off, στα τέλη του Απρίλη, η ομάδα του Πελάδο έπρεπε στις 23/04 να παίξει με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, έπειτα μεσοβδόμαδα υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ και έκλεισε τα τρία σερί ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Μάλιστα το τέταρτο στη σειρά παιχνίδι ήταν και αυτό πολύ σημαντικό, με τον Ολυμπιακό εντός, αλλά είπαμε να αναζητήσουμε αντίστοιχη συνθήκη αγώνων με αυτή που έρχεται, τριών σερί ντέρμπι. Αν κάτι προκύπτει από όσα αποδείχτηκαν μέσα απ' αυτή την αναζήτηση είναι το εξής: ΑΕΚ καν' το όπως πέρυσι και ας είναι ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τις συγκεκριμένες ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα ο Δικέφαλος στο Φάληρο και στο πρώτο -τότε- από τα τρία ντέρπι που έδωσε πήρε το διπλό απέναντι στον Ολυμπιακό με σκορ 1-3. Με τη ψυχολογία στα ύψη υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ και τον διέλυσε αφού ξεπέρασε σα να μην υπήρχε το εμπόδιό του με τέσσερα τέρματα (4-0) σφραγίζοντας την κυριαρχία της απέναντί του επί των ημερών του Αλμέιδα στον πάγκο της (είχαν προηγηθεί οι νίκες στη κανονική διάρκεια στης Φιλαδέλφειας τα μέρη αλλά και στην Τούμπα για τα play off, για να ακολουθήσει και το κερασάκι στη τούρτα στο τελικό Κυπέλλου). Τελευταίο ντέρμπι, τρίτο στη σειρά, ήταν με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο όπου η ΑΕΚ πήγε μισή ομάδα και το αποτέλεσμα ήταν 0-0. Βέβαια η ουσία για όσους το θυμούνται το ματς είναι πως οι μετέπειτα νταμπλούχοι κυριάρχησαν, ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ο παράγοντα τύχη τους στέρησε το διπλό!

Αν μη τι άλλο άριστη ανταπόκριση σε σειρά απαιτητικών αγώνων περισσότερο από μια και δυο φορές, τόσο πέρυσι στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, όσο και φέτος για την ΑΕΚ η οποία ακόμη αγνοεί την ήττα σε μεγάλο ματς, σε ντέρμπι! Επίσης παίζει στην έδρα της όπου φέτος στις εντός συνόρων διοργανώσεις δεν έχει ηττηθεί από κανέναν αντίπαλο. Προφανώς για όλα υπάρχει η πρώτη φορά θα ...πει ο αντίλογος, την ώρα που μάλιστα η μοναδική ομάδα που 'χει πάρει διπλό στην Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Ολυμπιακός. Ωστόσο ταυτόχρονα μπορεί και να αργεί αυτή η πρώτη φορά για φέτος ακόμη, πιθανό και να μην έρθει καθόλου, ειδικά με την Ένωση να είναι σε αυτή τη κατάσταση, να βρίσκεται ήδη στην πρώτη θέση (σε αντίθεση με πέρυσι) και με όλους τους ποδοσφαιριστές της (για πρώτη φορά φέτος) στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα...

Δυο νίκες και μια ισοπαλία σε τρία ντέρμπι νομίζω είναι αρκετά καλά αν και στόχος πρέπει να είναι το τρεις σερί νίκες!

Υγ: Μεγάλο ματς σήμερα το μεσημέρι στα Σπάτα για την ΑΕΚ Β και το «Σεραφείδειο». Οι «κιτρινόμαυροι» του Νίκου Κούστα υποδέχονται την ΑΕΛ στη διαδικασία των play off όπου είναι η μοναδική αναπτυξιακή ομάδα από της πρώτης τετράδας στην χώρα μας που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διαδικασία και όχι στα play out όπως οι Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β και Παναθηναϊκός Β... Προφανώς και δεν έχει αναδειχθεί αυτό σαν γεγονός αφού δεν... πουλάει και δεν αφορά ομάδες ιδιοκτητών Μέσων ενημέρωσης! Διαφορετικά ακόμη θα διαβάζατε για τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στις δεύτερες ομάδες των αντιπάλων της ΑΕΚ, τώρα που ισχύει για την Ένωση, κιχ... Δεν πειράζει έτσι είναι καλύτερα. Υπέροχος καιρός, σπουδαίο ματς και αναμένεται αρκετός κόσμος να ανηφορίσει στα Σπάτα. Καλή αρχή στην ΑΕΚ που είναι ήδη επιτυχημένη αλλά μακάρι να κάνει και υπερβάσεις με νίκες στη διαδικασία των play off της Superleague 2...