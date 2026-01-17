Διευθύνων σύμβουλος Φερεντσβάρος: «Δεν μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε την πρόταση της ΑΕΚ για Βάργκα»

Ο CEO της Φερεντσβάρος, Παλ Όρος μίλησε στην Ουγγαρία για την πολύ μεγάλη πρόταση που έκανε η ΑΕΚ για τον Μπάρναμπας Βάργκα και για τη μεγάλη επιθυμία του 31χρονου φορ να υπογράψει στην Ένωση.

Η μεταγραφή του Μπάρναμπας Βάργκα από τη Φερεντσβάρος στην ΑΕΚ μετά από δύο βδομάδες συγκεντρώνει ακόμα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Ουγγαρία. Άλλωστε οι κιτρινόμαυροι δαπάνησαν 4,5 εκατ. ευρώ για να κάνουν δικό τους τον αρχισκόρερ της ουγγρικής ομάδας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών με την ΑΕΚ, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του την περασμένη αγωνιστική στο παιχνίδι με τον Άρη στο Βικελίδης.

Για τη μεγάλη επιθυμία του Βάργκα να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ και για το γεγονός ότι η Φερεντσβάρος δεν γινόταν να τον κρατήσει με το ζόρι στο κλαμπ, μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της Φερεντσβάρος, Πάλ Όρος στην ουγγρική ιστοσελίδα Nemzeti, η οποία είχε αποκαλύψει και το ενδιαφέρον της Ένωσης για τον 31χρονο Ούγγρο επιθετικό.

«Μέρος της φιλοσοφίας του συλλόγου είναι ότι αν ένας ποδοσφαιριστής λάβει μια πρόταση που ο ίδιος θεωρεί επαγγελματικό ή οικονομικό βήμα προς τα εμπρός, δεν πρέπει να τον εμποδίσουμε να μεταγραφεί. Με ποια λογική θα τορπιλίζαμε ένα συμβόλαιο που σημαίνει σημαντικό οικονομικό όφελος για τη ζωή του παίκτη και της οικογένειάς του, ενώ ταυτόχρονα η συναλλαγή είναι εξαιρετικά επωφελής και για τον σύλλογο; Και τι παράδειγμα θα δίναμε στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές ή σε εκείνους που θα έρθουν εδώ στο μέλλον;

Αν δει κανείς ότι, παρά την εξαιρετική του απόδοση, δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα, αυτό μακροπρόθεσμα θα έβλαπτε τη φήμη του συλλόγου και την πολιτική μας απέναντι στους παίκτες. Για να μην αναφέρω πόσο απρόθυμο και χωρίς κίνητρο ποδοσφαιριστή θα βλέπαμε την άνοιξη στο γήπεδο, αν τον κρατούσαμε με τη βία σε μια τέτοια κατάσταση. Θα προσθέσω ότι είμαστε περήφανοι που πολλοί αναρωτήθηκαν αν η ΑΕΚ αποτελεί πράγματι αναβάθμιση σε σχέση με τη Φερεντσβάρος. Πριν από λίγα χρόνια, αυτό το ερώτημα δεν θα είχε καν τεθεί», ανέφερε ο CEO της Φερεντσβάρος.

Όπως πρόσθεσε ο ισχυρός άνδρας της ουγγρικής ομάδας, ο Βάργκα πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στην ΑΕΚ, το οποίο η Φερεσβάρος δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει: «Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε, και ειλικρινά δεν χρειάζεται να το κάνουμε πάση θυσία. Προϋπολογισμός, ανώτατα όρια μισθών, συνθήκες της αγοράς – υπάρχουν διαφορές σε όλα αυτά, αλλά η Φερεντσβάρος διαθέτει επίσης ένα πακέτο που ξεχωρίζει στην περιοχή: διεθνείς αγώνες, γεμάτη Groupama Arena, διαρκής απαίτηση για νίκη, επαγγελματικές υποδομές. Σήμερα βλέπουν τους αγώνες μας με διαφορετικό μάτι απ’ ό,τι πριν από έξι ή οκτώ χρόνια».

Ο Όρος απαντώντας στο αν η Φερεσβάρος ήταν δύσκολο να παραχωρήσει τον Βάργκα υπογράμμισε: Έκανε πολλά για τον σύλλογο, αλλά θα προσθέσω γρήγορα ότι και αυτός μας οφείλει πολλά. Η Φερεντσβάρος «κατανόησε» και ανέδειξε το brand που τον έφερε ως εδώ. Διεθνείς αγώνες, διακυβεύματα, προσοχή, προβολή. Όλα αυτά συμβάλλουν στο πώς αποτιμάται ένας ποδοσφαιριστής στην αγορά και ποιες πόρτες ανοίγουν μπροστά του».

Όσο για το αν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για τον παίκτη λόγω των γκολ του και των εμφανίσεων του τα τελευταία δυόμιση χρόνια με τη φανέλα της Φερεντσβάρος, ο CEO του ουγγρικού κλαμπ υποστήριξε: «Συνεχώς. Απέδιδε με τρόπο που το προκαλεί αυτό. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να δει κανείς ότι ο Μπάρναμπας είναι τύπος που ωρίμασε αργά, είναι πάνω από τριάντα ενός ετών. Πριν από τέσσερα χρόνια έπαιζε ακόμη στη Γκίρμοτ και στη συνέχεια έκανε τεράστια άλματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανεβαίνοντας δύο και τρία σκαλιά τη φορά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διοίκηση του συλλόγου πρέπει επίσης να σκεφτεί: πόσο μπορεί να διατηρηθεί αυτή η πορεία της καριέρας του και ποιο είναι το σημείο όπου δεν θα αντιπροσωπεύει πλέον την ίδια αξία στην αγορά. Το παιχνίδι του με το κεφάλι είναι πραγματικά παγκόσμιας κλάσης».