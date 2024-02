Μυθικός διάλογος Ιωαννίδη-Χουάνκαρ στο Instagram: «Αγόρι μου είσαι βλάκας;»

Μία φωτογραφία του Ιωαννίδη στο Instagram προκάλεσε το τρολάρισμα του Χουάνκαρ και την απάντηση του Έλληνα επιθετικού.

Η φωτογραφία που ανέβασε το πρωί της Παρασκευής ο Φώτης Ιωαννίδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Adidas, αποτέλεσε αφορμή για έναν εκπληκτικό μικρό διάλογο με τον Χουάνκαρ.

Στην περιγραφή της εικόνας λοιπόν, ο Έλληνας επιθετικός ανέφερε «Ready to play your game on your own terms? That’s the feeling», κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Ισπανό συμπαίκτη του, ο οποίος του έγραψε «Αγόρι μου είσαι βλάκας» (σ.σ. στα ελληνικά).

Η συγκεκριμένη ατάκα «φοριέται» πολύ μεταξύ των παικτών του Παναθηναϊκού εδώ και περίπου χρόνο, αποτελώντας κάτι σαν inside joke, καθώς ακούγεται στο Κορωπί όσες φορές και το «καλημέρα».

Φυσικά ο Ιωαννίδης απάντησε και αυτός με την σειρά του, ζητώντας από τον Χουάνκαρ να σκάσει...