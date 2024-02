Στην ανακοίνωση του Μπερνάρ Ντουάρτε προχώρησε η Ατλέτικο Μινέιρο, με το επικείμενο «αντίο» του Βραζιλιάνου στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι να παίρνει επίσημη μορφή.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Μπερνάρ Ντουάρτε διανύει τους τελευταίους του μήνες στον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός που με το γκολ του βοήθησε το Τριφύλλι να επικρατήσει στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα τον Ιούνιο, όταν και λήγει το συμβόλαιό του.

🐔📝 BEM-VINDO DE VOLTA À SUA CASA, BERNARD! 🏴🏳️



💪 O #Galo acertou a contratação do meio-campista Bernard até dezembro de 2027. Ídolo, CAMpeão da Libertadores 2013 e BiCAMpeão Mineiro (2012 e 2013), o atleta chega no meio do ano, após finalizar o vínculo com o seu clube… pic.twitter.com/ORq8fBMd5Y