Οι Κροάτες συνδέουν έντονα την ΑΕΚ με την περίπτωση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με την Ένωση σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση το.

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και την ΑΕΚ! Για την ακρίβεια, στην Κροατία τονίζουν τις τελευταίες ώρες ότι η υπόθεση βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της ολοκλήρωσης της μέχρι και αύριο το βράδυ, όταν και θα λήξει η μεταγραφική περίοδος του Γενάρη!

Στα Μέσα της χώρας υποστηρίζουν οτι η Ένωση έχει ασκήσει μεγάλη πίεση για να ολοκληρώσει θετικά το deal, όμως όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς η συγκεκριμένη περίπτωση είναι κάπως ιδιαίτερη.

Και αυτό λόγω των σχέσεων των δύο ομάδων, από τα όσα έγιναν το καλοκαίρι με την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ρεπορτάζ του Gazzetta αναφέρει ότι υπάρχει βάση στα όσα λένε οι Κροάτες, όμως προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τους «κιτρινόμαυρους».

According to Germanijak, Robert Ljubičić could leave Dinamo in the coming days and continue his career in Greece.



There are talks between AEK and Dinamo about the transfer of Ljubičić to get it done before tomorrow's deadline in Greece.



More to follow. 🚨 pic.twitter.com/gdvrD2HNFt