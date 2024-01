Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta περί…προγραμμάτων και όχι μόνο!

Ο Ολυμπιακός την περασμένη Κυριακή στο Χαριλάου ολοκλήρωσε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα τρομακτικά μεγάλης σειράς εκτός έδρας αγώνων: έπαιξε εφτά σερί αγωνιστικές πρωταθλήματος, εκ των οποίων μόλις τη μία στο Καραϊσκάκη (ήττα 1-2 από την ΑΕΚ) και έξι (!!!) μακριά από το γήπεδο του.

Είναι κάτι που πραγματικά δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει, μία ομάδα σε εφτά συνεχόμενες αγωνιστικές πρωταθλήματος, να δίνει τις έξι εκτός έδρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν παράλογο που υπήρξαν απώλειες βαθμολογικές, βάζοντας και την παράμετρο γηπεδικές και καιρικές συνθήκες, που μέσα στο καταχείμωνο δεν είναι και…ιδανικές στα περισσότερα γήπεδα. Ο Ολυμπιακός εν τέλει στις έξι εξόδους του κέρδισε τις τρεις (με Άρη 2-1, Πανσερραϊκό 1-0, Κηφισιά 3-2) και έχασε βαθμούς στις άλλες τρεις (με Βόλο 2-2, Ατρόμητο 0-0, Λαμία 0-1), αντιμετωπίζοντας…κλασικά και κακές διαιτησίες σε Βόλο, Περιστέρι και Κηφισιά.

Είναι αλήθεια ότι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός είχε πολλά παιχνίδια εντός έδρας, αλλά όχι όπως τώρα. Τότε ήταν πέντε εντός έδρας κι ένα εκτός έδρας στις έξι πρώτες αγωνιστικές και υπό άλλες καιρικές και γηπεδικές συνθήκες. Γνώμη μου είναι ότι ξεκάθαρα οι «ερυθρόλευκοι» ζημιώθηκαν από αυτή την, ας την πούμε έτσι, παραξενιά του προγράμματος.

Η ουσία είναι ότι από εδώ και στο εξής το πρόγραμμα του πρωταθλήματος γίνεται πιο νορμάλ για τον Ολυμπιακό, υπό την έννοια ότι μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, δηλαδή στις εφτά τελευταίες αγωνιστικές, έχει τέσσερα παιχνίδια στο Καραϊσκάκη και τρία εκτός έδρας. Μάλιστα, τα πέντε πρώτα πρώτα παιχνίδια γίνονται Κυριακές και μόνο η προτελευταία αγωνιστική μεσοβδόμαδα, οπότε τα τρία τελευταία ματς γίνονται σε μία εβδομάδα.

Βέβαια, για τον Ολυμπιακό επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, με τους αγώνες με τη Φέρεντσβαρος, οπότε ενώ αρχικά παίζει μόνο Κυριακές, γρήγορα το πρόγραμμα γίνεται πιο βαρύ. Αναλυτικά:

Θεωρητικά το πρόγραμμα, σε επίπεδο πρωταθλήματος, δίνει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να ψάξει πέντε νίκες με αντιπάλους μικρομεσαίες ομάδες και να κοιτάξει να δίνει τι θα κάνει στα εκτός έδρας ντέρμπι με ΠΑΟ και ΠΑΟΚ. Σημασία έχει, όμως, πρώτα να πάρει τα πέντε παιχνίδια που «πρέπει» να πάρει, αρχής γενομένης από το αποψινό με τον ΠΑΣ, ώστε να εκμεταλλευθεί και το όποιο αποτέλεσμα στο ΠΑΟΚ-ΠΑΟ. Στην δε περίπτωση ισοπαλίας, ο Ολυμπιακός θα έχει μειώσει τη διαφορά του από την κορυφή στους τέσσερις πόντους, καθώς αν κερδίσει η ΑΕΚ τον ΟΦΗ στη Φιλαδέλφεια, η βαθμολογία θα είναι ΠΑΟΚ-ΠΑΟ-ΑΕΚ 45 κι Ολυμπιακός 41!

Αλλά και με νίκη του ΠΑΟΚ η, του ΠΑΟ, ο Ολυμπιακός θα είναι πίσω έξι βαθμούς, πάντοτε εφόσον κερδίσει τα Γιάννινα, και θα έχει πάντα τη δυνατότητα να παίξει τις ζαριές του στα ντέρμπι στη Λεωφόρο και στην Τούμπα, ξέροντας ότι υπάρχει και το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ μία εβδομάδα πριν το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, αλλά και ότι η ΑΕΚ έχει να επισκεφθεί το Χαριλάου και τη Λαμία κι ο ΠΑΟΚ το Περιστέρι, έστω κι αν το πρόγραμμα φτιάχτηκε έτσι μετά την αλλαγή διοίκησης της Λίγκας, που τον Ατρόμητο, την πιο επικίνδυνη ομάδα για να γκελάρουν οι μεγάλοι, η μεν ΑΕΚ τον έπαιξε στο Περιστέρι (και τον κέρδισε 5-0) τρεις ημέρες πριν το ΠΑΟ-Ατρόμητος για το Κύπελλο, ο δε ΠΑΟΚ θα τον παίξει στο Περιστέρι τρεις ημέρες μετά το Ατρόμητος-ΠΑΟ για το Κύπελλο…Επειδή, όμως, πάντα πρέπει να ευνοείται ένας περισσότερο από τον άλλο: θα δείτε ότι τρεις ημέρες πριν το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, θα οριστούν οι πρώτοι ημιτελικοί Κυπέλλου κι ο ΠΑΟΚ θα παίξει Κύπελλο, με τον Παναθηναϊκό (η, τον Ατρόμητο)….

Τέλος πάντων, αυτά είναι «γνωστά». Για τον Ολυμπιακό το ζητούμενο είναι να εξαντλήσει τις πιθανότητες του να φτάσει στα πλέι οφς με όσο το δυνατό μικρότερη διαφορά, γιατί αν για παράδειγμα χάσει στη Λεωφόρο και στην Τούμπα κι ο ΠΑΟΚ κερδίσει στο γήπεδο του ΠΑΟ κι ΑΕΚ τότε η διαφορά μεταξύ ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού θα πάει στους 12 βαθμούς, οπότε τι να συζητάμε.

Άσχετο: Θυμάστε τον Σέρχι Καρντόνα, τον αριστερό μπακ της Λας Πάλμας, τον οποίο είχε κλείσει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι για να τον αγοράσει 2-2,5 εκ. Ευρώ; Τότε λοιπόν ο Κορδόν σταμάτησε τη μεταγραφή, λέγοντας ότι «έχω να φέρω καλύτερο»! Και ενώ όλα ήταν έτοιμα για να γίνει η μεταγραφή του 24χρονου Ισπανού, ναυάγησε. Με τον Κορδόν να φέρνει τον «καλύτερο» (και πιο ακριβό, σχεδόν στη διπλάσια τιμή…) Ορτέγκα. Τώρα, ο Καρντόνα είναι έτοιμος να υπογράψει, ως ελεύθερος από τώρα για το καλοκαίρι, με την Ατλέτικο Μαδρίτης η, την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου…

Πέρασε στα ψιλά, αλλά είναι αληθές. Η Ολιμπίκ Λιόν θέλοντας «απεγνωσμένα» έναν «ψηλό κι αριστεροπόδαρο στόπερ», και δη τον Κάρμο, ζήτησε από τον Ολυμπιακό να κάνει πίσω στην υπόθεση Κάρμο, δίνοντας του ως αντάλλαγμα και δη ελεύθερο τον 34χρονο Κροάτη διεθνή (78 φορές) στόπερ Ντέγιαν Λόβρεν! Το επιχείρημα της Λιόν ήταν ότι, «ακούμε πώς θέλετε έμπειρο στόπερ, ηγέτη. Σας δίνουμε τον Λόβρεν που είναι τέτοιος τύπος κεντρικού αμυντικού. Και θα είναι δικός σας, όχι δανεικός όπως ο Κάρμο». Στον Ολυμπιακό ήταν αρνητικοί, καθώς ο Καρβαλιάλ τον κάρμο ήθελε.

Αληθές είναι και κάτι άλλο. Η Μπόχουμ ήθελε να πάρει τον Μασούρα τώρα! Με τον Ολυμπιακό επίσης να αρνείται, καθώς δεν είχε να κερδίσει τίποτα-η συγκεκριμένη γερμανική ομάδα δεν έχει άλλωστε την οικονομική δυνατότητα να δώσει κάποιο σοβαρό ποσό και να τον αγοράσει, έξι μήνες πριν τη λήξη του συμβολαίου του. Ο Ολυμπιακός μόνο να χάσει θα είχε, τις υπηρεσίες του Μασούρα έως το Μάιο. Τώρα, αφενός μεν θα τον έχει τον παίκτη μέχρι το τέλος της σεζόν, αφετέρου δε θα υπάρχει ανοικτό πάντα το ενδεχόμενο μίας συμφωνίας μαζί του για επέκταση του συμβολαίου του, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί. Πάντως, ακριβώς αυτή η κίνηση της Μπόχουμ, να επιδιώξει να τον πάρει τώρα, αποδεικνύει αυτό που κατέγραψα χθες, ότι δεν πρέπει να υποτιμάμε το ενδιαφέρον της για τον Μασούρα. Μπουντεσλίγκα είναι.

Τέλος, αληθές είναι και ότι η Τορίνο ζήτησε 2,5 εκ. Ευρώ από τον Ολυμπιακό για τον Ράντονιτς, ποσό υπερβολικό, αν κρίνουμε πρώτον από το ότι πριν 1,5 χρόνο τον αγόρασε 1,7 εκ. Ευρώ και δεύτερον από το ότι τον Σέρβο δεν τον υπολογίζει, καθώς από τις 2 Οκτωβρίου, που τον έβαλε τελευταία φορά βασικό, τον έχει χρησιμοποιήσει μόλις τρεις φορές, ως ολιγόλεπτες αλλαγές και δη τελευταία φορά στις 23 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, έναν παίκτη που δεν τον θέλεις, τον πουλάς παραπάνω απ΄ όσα τον αγόρασες, ενάμιση χρόνο μεγαλύτερο;…

Olympiacos has made an impressive signing, bringing David Carmo on loan from FC Porto for the season. Great move!