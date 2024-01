Ο Κάρλος Καρβαλιάλ έκανε γνωστή την αρχική 11άδα του Ολυμπιακού για το ματς με τον Άρη με βασικούς τους Κίνι αριστερά αλλά και τους Καρβάλιο και Ζέλσον.

Ο σχηματισμός του Ολυμπιακού από τον Καρβαλιάλ για το ματς με τον Άρη με τον Κίνι αριστερό μπακ και χωρίς τους Ποντένσε, Μαντί Καμαρά και Φορτούνη στην 11άδα: Πασχαλάκης - Κίνι, Ντόι, Ρέτσος και Ροντινέι - Εσε, Καρβάλιο και Αλεξανδρόπουλο - Ζέλσον Μαρτίνς, Μασούρα και Ναβάρο. Γενικά είναι μία 11άδα με αλλαγές αλλά και ορισμένες εκπλήξεις σε έναν αγώνα όπου ο Ολυμπιακός θέλει πάση θυσία τη νίκη.

Στον πάγκο του είναι οι: Τζολάκης, Ορτέγα, Μαντί Καμαρά, Όρτα, Τσικίνιο, Φορτούνης, Γιόβετιτς, Μπιανκόν και Ποντένσε.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against Aris is powered by Stoiximan!