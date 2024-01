Νέο όνομα στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, καθώς ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε επίσημη πρόταση των Πειραιωτών για τον 23χρονο αμυντικό χαφ Φαούστο Βέρα.

Μετά τα όσα γράφτηκαν στην Πορτογαλία για παραμονή του Αλ Μουσράτι στην Μπράγκα, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως κινείται σε άλλες περιπτώσεις για να ενισχύσει τη θέση του αμυντικού χαφ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει επίσημη πρόταση στην Κορίνθιανς για την απόκτηση του 23χρονου Αργεντινού Φαούστο Βέρα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρίσκεται στον σύλλογο της Βραζιλίας από το καλοκαίρι του 2022, όταν η Αρχεντίνος Τζούνιορς πρόσθεσε στα ταμεία της έξι εκατ. ευρώ από την πώλησή του στην Κορίνθιανς και έκτοτε εκείνος μετράει 73 συμμετοχές με ένα γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ στη χώρα του, είχε 79 ματς στο ενεργητικό του με εννιά γκολ και τέσσερις ασίστ.

Επίσης, ο έγκυρος δημοσιογράφος τόνισε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι η μοναδική ομάδα που θέλει τον Φέστα, καθώς και άλλα κλαμπ έχουν μπει στο κυνήγι της απόκτησής του και άπαντες περιμένουν την απόφαση του ποδοσφαιριστή, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει τον Δεκέμβρη του 2026 και έχει χρηματιστηριακή αξία στο transfermarkt επτά εκατ. ευρώ.

🚨⚪️🔴 EXCL: Olympiacos have sent formal bid to Corinthians for Argentinian midfielder Fausto Vera.



Many clubs are following Vera, waiting for final decision. pic.twitter.com/1Bz94U3LPl