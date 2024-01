Μιλτιάδης Μαρινάκης: «Το ένα λάθος μετά το άλλο στην πιο διεφθαρμένη λίγκα του κόσμου»

Ο υιός του Βαγγέλη Μαρινάκη, Μιλτιάδης με ανάρτησή του μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ έκανε λόγο για πιο διεφθαρμένη λίγκα του κόσμου και στάθηκε στην φάση του γκολ του Μασούρα που ακυρώθηκε και στην φάση που οι Πειραιώτες ζήτησαν πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-1 από την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής, με τους Πειραιώτες να φωνάζουν για την διαιτησία του Σλοβάκου Μαρέφκα. Μετά το τέλος του αγώνα ο εκ των αντιπροέδρων των «ερυθρολεύκων», Αλέξης Κούγιας αναφέρθηκε στην διαιτησία, καλώντας μεταξύ άλλων τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διακόψει το πρωτάθλημα.

Για την διαιτησία του ντέρμπι μίλησε και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης με τον υιό του ιδιοκτήτη της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Βαγγέλη, με ανάρτησή του να αναφέρει τα εξής: «Ακυρωθέν γκολ, δεν δίνεται πέναλτι ένα λεπτό μετά. Οι σημερινές διαιτητικές αποφάσεις στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν ένα απόλυτο ανέκδοτο. Είναι λυπηρό να βλέπουμε το ένα λάθος μετά από το άλλο στην πιο διεφθαρμένη λίγκα του κόσμου. Συγχαρητήρια σε όλους για το τσίρκο που έχετε δημιουργήσει!».

Disallowed goal, no penalty given a minute later – tonight's refereeing decisions in the Olympiacos game were an absolute joke. Sad to witness mistake after mistake in the world’s most corrupt league. Congratulations to all involved on the circus you have created! #SLGR #OlyAek pic.twitter.com/bcGm0antxT