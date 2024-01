Ακόμα και μέσα στη μέρα μπορεί να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του Όλα Σολμπάκεν στην ιαπωνική Ουράβα Ντάιμοντς.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Όλα Σολμπάκεν από τον Ολυμπιακό. Στην Ιαπωνία γράφουν τις τελευταίες ώρες ότι ο Νορβηγός εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει στην Ουράβα Ντάιμοντς και να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ιταλός «γκουρού» των μεταγραφικών θεμάτων τονίζει ότι το deal βρίσκεται στο τελικό του στάδιο, καθώς απομένουν μονάχα τα διαδικαστικά για να σφραγιστεί οριστικά η υπόθεση. Ο Σολμπάκεν αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού, ωστόσο όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει και θα μεταβεί στην Ιαπωνία για να συνεχίσει τη σεζόν του εκεί.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Νορβηγός διεθνής μέτρησε εννιά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς να συνεισφέρει με κάποιο γκολ ή κάποια ασίστ.

🇯🇵 Japanese side Urawa Red Diamonds are in advanced talks to sign Ola Solbakken from AS Roma.



Deal could be completed soon, final details of loan being sealed today for the Norwegian winger. pic.twitter.com/XeUdYEh4qh