Μπάμπα για απόφαση να μην πάει στο Copa Africa: «Απόφαση με καθαρά ποδοσφαιρικούς λόγους»

Το γιατί αποφάσισε να εξαιρεθεί από την Εθνική Γκάνας για το ερχόμενο Copa Africa εξήγησε με ανάρτησή του ο Ραχμάν Μπάμπα τονίζοντας πως δεν θα βρίσκεται στην συγκεκριμένη διοργάνωση επειδή προέρχεται από τραυματισμούς.

Ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Ραχμάν Μπάμπα αποφάσισε να μην βρεθεί με την Εθνική της Γκάνας στο ερχόμενο Copa Africa. Με ανάρτησή του στα social media εξήγησε τους λόγους που δεν θα βρεθεί σε αυτή την διοργάνωση τονίζοντας τα εξής: «Ακούστε με, ήθελα απλώς να πω ότι η απόφαση να εξαιρεθώ από την εθνική ομάδα βασίστηκε αποκλειστικά σε ποδοσφαιρικούς λόγους και τίποτα άλλο.

Το να παίζω για τη χώρα μου θα είναι πάντα το υψηλότερο σημείο της καριέρας μου και κάθε φορά που είχα την τύχη να φορέσω τη φανέλα έδινα τα πάντα.

Τα τελευταία χρόνια χρειάστηκε να παλέψω με τραυματισμούς και αποθεραπείες και νιώθω ότι είναι καλύτερο προς το συμφέρον της καριέρας μου και της ομάδας να παίζω μόνο όταν δεν χρειάζεται να σκέφτομαι την ανάρρωση ή τον πόνο – ώστε να μπορώ δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό.

Η διάρκεια ζωής ενός ποδοσφαιριστή είναι πολύ μικρή και μερικές φορές πρέπει να παίρνουμε αυτές τις σκληρές αποφάσεις για το συμφέρον του έθνους που αγαπάμε περισσότερο και για τη μεγαλύτερη διάρκεια της ποδοσφαιρικής μας καριέρας .

Θα υποστηρίζω μέχρι τέλους την εθνική για να κερδίσουμε. Αλλά τώρα ας υποστηρίξουμε όλοι όποιον επιλέξει ο προπονητής γιατί το πιο σημαντικό πράγμα είναι η Γκάνα που είναι πιο ψηλά απ' όλους.

Ο Θεός να ευλογεί την πατρίδα μας και να μας κάνει μεγάλους και δυνατούς».



Hear me out:



I just wanted to say that decision to opt out of the AFCON was solely based on footballing reasons and nothing else.



Playing for my country will always be the highest point of my career and everytime I have been lucky to wear the shirt I have given my all.



The… pic.twitter.com/qv3itU5uCF