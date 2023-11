Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο «στέλνει» τον Πέδρο Άλβες στον Ολυμπιακό, στη θέση του αθλητικού διευθυντή, με τους Πειραιώτες να μην επιβεβαιώνουν τον Ιταλό ρεπόρτερ.

Σενάρια αλλαγής προσώπων στον Ολυμπιακό, στη νευραλγική θέση του αθλητικού διεθυντή φέρνει ο Ιταλός ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σύμφωνα με tweet του, ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Εστορίλ Πέδρο Άλβες βρίσκεται στα πρόθυρα συμφωνίας με τους Πειραιώτες και ετοιμάζεται να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά την εξαιρετική του δουλειά στον πορτογαλικό σύλλογο (από το 2018 μέχρι τον Ιούλη του 2023).

Αν η πληροφορία επαληθευτεί μένει να δούμε αν η συνεργασία των Ερυθρόλευκων με τον Αντόνιο Κορδόν θα ολοκληρωθεί πρόωρα ή αν θα συνυπάρξουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός από πλευράς του δεν επιβεβαιώνει την άνωθεν πληροφορία.

Εδώ το σχετικό tweet:

⚪️🔴🇬🇷 Excl: former Estoril sporting director Pedro Alves will be appointed as new Olympiacos director.



Agreement on the verge of being sealed as Pedro Alves is ready for new chapter after great job at Estoril. pic.twitter.com/V8x3DAa9N1