Στην Πορτογαλία γράφουν πως στη Γενική Συνέλευση της Ρίο Αβε εγκρίθηκε η είσοδος του Βαγγέλη Μαρινάκη στο μετοχικό σχήμα της ομάδας. Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες.

Η Αλεξαντρίνα Κρουζ, η οποία διατελεί πρόεδρος στην Ρίο Αβε, παρουσίασε το πλάνο του Βαγγέλη Μαρινάκη για την είσοδό του στο μετοχικό σχήμα της ομάδας. Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ισχυρός άντρας του Ολυμπιακού είναι διατεθειμένος να επενδύσει αρχικά 20,5 εκατ. ευρώ ως τον Ιούνιο του 2024.

Αυτό το ποσό θα επιστρέψει στην αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων χρεών και έτσι είναι εγγυημένοι οι μισθοί της τρέχουσαν σεζόν.

Μ' αυτά τα χρήματα θα βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις του γηπέδου και του γυμναστηρίου, ενώ έγινε σαφές ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας θα παραμείνουν για πάντα στην Ρίο Άβε.

Η είσοδος του Βαγγέλη Μαρινάκη στην ομάδα εγκρίθηκε με 555 υπέρ, 21 κατά, ενώ 20 ήταν οι απόντες και με τα 20,5 εκατ. ευρώ θα κατέχει το 80% του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.

Sócios do Rio Ave aprovam criação da SAD, com 555 votos a favor, 20 abstenções e 21 votos contra 🚨



Marinakis, dono do Olympiacos e do Nothingham Forest, ficaria com 80% do capital e colocaria 20,5 milhões no Rio Ave até junho de 2024.



Pagamento de dívidas, reforço do plantel… pic.twitter.com/plH7F93C87