Ο ΟΦΗ γνωστοποίησε την αποστολή του για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Λαμία με τον Νέιρα να επιστρέφει και τον Χριστογεώργο να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά σ' αυτή.

Οι Κρητικοί είδαν τον Αργεντινό μέσο να τίθεται ξανά στην διάθεση του Νταμπράουσκας και τον Έλληνα κίπερ να συμμετέχει σε αποστολή της ομάδας για πρώτη φορά για το εκτός έδρας παιχνίδι της Δευτέρας (13/02, 17:00) με την Λαμία.

Εκτός για τον ΟΦΗ έμειναν ο τιμωρημένος Ντικό και οι Μαρινάκης, Ντζου, Γιοχού, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης.

Αναλυτικά η αποστολή των Κρητικών:

Μανδάς, Σωτηρίου, Χριστογεώργος, Λάρσον, Πασαλίδης, Μπαλογιάννης, Βούρος, Διαμαντής, Τοράρινσον, Γιαννούλης, Ντιουσέ, Περέα, Μεγιάδο, Μπάκιτς, Νέιρα, Τοράλ, Τσιλιανίδης, Μπιφουμά, Μοσκέρα, Φελίπε, Γκρόνινγκ.

