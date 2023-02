Ο Ολυμπιακός πλέον γέμισε και στα άκρα του

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta τη χειμερινή μεταγραφική δραστηριότητα του Ολυμπιακού η οποία ήταν αρκετά έντονη.

Ο απολογισμός της μεταγραφικής περιόδου για τον Ολυμπιακό τελικά ήταν απλός κι εύκολος: η ομάδα γέμισε τα άκρα της παίρνοντας δύο εξτρέμ και δυο ακραίους μπακ!

Ήταν σαφές εδώ και πολύ καιρό, από την στιγμή που δεν βγήκαν οι προσθήκες των Βρσάλικο, Άβιλα, Μαρσέλο, Λάιντνερ, αλλά και των Ντε Λα Φουέντε, Μπόουλερ, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζονταν φρέσκο αίμα για τα πλάγια της άμυνας του, αλλά και της επίθεσης του. Όπερ και εγένετο. Με δύο Βραζιλιάνους από την Φλαμένγκο και με δύο Ευρωπαίους, Ισπανό από την Πρέμιερ Λιγκ και Κοσοβάρο από την Τουρκία. Έγκαιρα (με τον Ρόντινεϊ από τις 10 Δεκεμβρίου να προπονείται στο Ρέντη), με καθυστέρηση (Ραμόν στις 21 Ιανουαρίου) και την τελευταία στιγμή (Κανός και Μπούτουτσι).

Ήδη βλέπουμε ότι ο Ρόντινεϊ έχει πάρει τη φανέλα του δεξιού μπακ σπίτι του. Δεν είναι τέλειος αμυντικά, όμως είναι ένας καλός μπακ, που παίρνει όλη την πλευρά του και στηρίζει την ομάδα κι επιθετικά-με ελάχιστη προσοχή θα είχε βάλει και δύο γκολ, στο Βόλο, όπου είχε δοκάρι, και με τον ΟΦΗ, στο τετ α τετ).

Για τον Ραμόν έχουμε εικόνα από ένα 10λεπτο στο Χαριλάου κι από ένα 20λεπτο με τον ΟΦΗ. Βλέπουμε ένα γρήγορο παιδί, που μπορεί να γίνει πιεστικό στο μαρκάρισμα και δεν έχει πρόβλημα να βγει μπροστά, ακόμη και να σουτάρει, με λίγη απροσεξία στο παιχνίδι του. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να τον δούμε στη συνέχεια.

Ο Σέρτζι Κανός είναι ένας 26χρονος δεξιοπόδαρος εξτρέμ που έπαιζε 7,5 χρόνια στην Αγγλία (τα έξι πρώτα στην Τσάμπιονσικ κι εδώ και ενάμιση χρόνο στην Πρέμιερ Λιγκ), με 256 παιχνίδια στα πόδια του, 38 γκολ και 34 ασίστ, 13 φορές διεθνής (με δύο γκολ) στις μικρές Εθνικές ομάδες της Ισπανίας και πέρυσι είχε 25 παιχνίδια βασικός (κι έξι αλλαγή) στην Πρέμιερ Λιγκ με τρία γκολ και δύο ασίστ, παίζοντας πάρα πολλές φορές όλη τη δεξιά πλευρά μόνος του σε σύστημα τριών στην άμυνα. Με χρηματιστηριακή αξία 12 εκ. Ευρώ παρακαλώ! Μου έκανε δε εντύπωση ο σεβασμός και η αγάπη με την οποία αντιμετώπισε, μέσω των social media ο κόσμος της Μπρέντφορντ την αποχώρηση του. Για παράδειγμα…

(1/2) Absolutely gutted that @sergicanos is heading to Olympiakos. He may not be Brentford’s best player, he has his good and bad moments and unfortunately he doesn’t get much game time anymore but he is so loyal to the club, absolutely loves this club and shows so much passion