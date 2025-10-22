Μουνιόθ: «Δικαιολογημένα τα παράπονα του Μεντιλίμπαρ, άδικη η αποβολή του Έσε»

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Βίκτορ Μουνιόθ, παραδέχθηκε πως ο Ολυμπιακός δικαίως έχει παράπονα από τη διαιτησία στη Βαρκελώνη εξαιτίας της άδικης αποβολής του Έσε.

Ο Ολυμπιακός κατέρρευσε στο «Μοντζουίκ» με 6-1 από τη Μπαρτσελόνα, η οποία πάτησε... γκάζι μετά την αποβολή του Έσε στο 57΄και υποχρέωσε τους ερυθρόλευκους στη δεύτερη πιο βαριά ήττα στην ευρωπαϊκή ιστορία τους.

Παρόλα αυτά, οι διαιτητικές αποφάσεις άφησαν το δικό τους στίγμα στον αγώνα και το τελικό αποτέλεσμα, κυρίως λόγω της άδικης δεύτερης κίτρινης κάρτας που αντίκρισε ο Σαντιάγο Έσε από τον Ελβετό ρέφερι που άφησε τον Ολυμπιακό να παλεύει με δέκα παίκτες στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα.

Το παραπάνω συμμερίζεται και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού (2006-2007) και άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, Βίκτορ Μουνιόθ, ο οποίος σε άρθρο του στη «Mundo Deportivo» παραδέχθηκε πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δικαιολογημένα παράπονα λόγω της άδικης δεύτερης κίτρινης που αντίκρισε ο ποδοσφαιριστής του.

«Ενάντια στον Ολυμπιακό, όλα κυλούσαν ομαλά αφότου ο Έσε αποβλήθηκε με μια άδικη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Μεντιλιμπάρ είχε λόγο να διαμαρτυρηθεί. Δεν υπήρχε πλέον αβεβαιότητα στα τελευταία λεπτά του αγώνα, καθώς ο Ράσφορντ σημείωσε μια εξαιρετική ντοπιέτα και ο Φερμίν, αχόρταγος, πρόσθεσε και τρίτο γκολ» τόνισε αρχικά, συνεχίζοντας την αξιολόγηση της Μπαρτσελόνα.

«Έπρεπε να κερδίσουν τη Τζιρόνα και τον Ολυμπιακό μετά την οδυνηρή ήττα από τη Σεβίλλη, και το κατάφεραν αυξάνοντας την αισιοδοξία και παίρνοντας αποφάσεις να ξεκουράσουν τους Λαμίν, Κουντέ, Μπαλντέ και Πέδρι. Απομένουν λίγες μέρες για τον Φλικ να δουλέψει εσωτερικά, ώστε να κάνει την ομάδα πιο ανταγωνιστική και στιβαρή για το Μπερναμπέου. Η επαναφορά της αυτοεκτίμησης απαιτεί κατοχή της μπάλας και πολύ μεγαλύτερη επιθετικότητα».