Ιταλικά ΜΜΕ: «Ο Καμπράλ δέχθηκε πρόταση από τον Ολυμπιακό αλλά προτιμά τη Serie A»

Ο Καμπράλ που αποτέλεσε μεταγραφικό στόχο της ομάδας του Ολυμπιακού πλησιάζει στη Σαλερνιτάνα σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός ανήκει στη Σπόρτινγκ. Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, τον Ιταλό δημοσιογράφο, του έγινε πρόταση από τον Ολυμπιακό (και από τον Ολυμπιακό) αλλά ο Καμπράλ προτιμούσε να γυρίσει στη Serie A. Πάντα βάσει των ίδιων πηγών είναι κοντά στη Σαλερνιτάνα για να κλείσει εκεί ως δανεικός με οψιόν αγοράς.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός είχε ένα πέρασμα από τη Λάτσιο στην Ιταλία. Εκεί είχε παίξει 4 ματς έχοντας 1 γκολ.

