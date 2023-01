Wyscout analysis: Οι Βίντα και Φαμπιάνο είναι κάτι... παραπάνω από στόπερ (vids)

Στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Αρη θα βρεθούν face to face δύο κεντρικοί αμυντικοί, οι Ντομαγκόι Βίντα και Φαμπιάνο αντίστοιχα, που ξέχωρα από την ανασταλτική τους παρουσία συμβάλουν ουσιαστικά τόσο στο δημιουργικό όσο και το «εκτελεστικό» κομμάτι.

Με το ντέρμπι της «OPAP Arena» θα κλείσει απόψε (29/1) το δεύτερο πιάτο της 20ης αγωνιστικής της Super League, όπου η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Αρη σε ένα «μεγάλο» ματς. Στη σέντρα του γηπέδου θα βρεθούν δύο μεγάλες ομάδες με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που ξέρουν μπάλα, ανεξαρτήτως της θέσης που αγωνίζονται και εκ των πλέον χαρακτηριστικών παραδειγμάτων που το «επιβεβαιώνουν» είναι οι Ντομαγκόι Βίντα και Φαμπιάνο.

Αν και στόπερ με εξαιρετική ανασταλτική παρουσία βοηθούν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της σεζόν στην κατηγορία στο build up, πασάρουν με μεγάλη ακρίβεια και παράλληλα διατηρούν επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα, κάτι που αποτυπώνεται ανάγλυφα μέσω του Wyscout.



Ντομαγκόι Βίντα

Αγώνες:15

Λεπτά: 1.471’

Από τα πλέον «ηχηρά» ονόματα που ήρθαν το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός, με σημαντικές διακρίσεις τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και με την Εθνική του ομάδα. Ο δεξιοπόδαρος στόπερ έγινε από την πρώτη στιγμή «κολόνα» στα «μετόπισθεν» της Ενωσης, όπου είναι βασικός και αναντικατάστατος.







Αμυντικές «μονομαχίες»: 67/91

Ποσοστό επιτυχίας: 73,6%

Στα περισσότερα φετινά της παιχνίδια η ΑΕΚ έχει την κατοχή, οπότε τα στόπερ της δεν εμπλέκονται τόσο συχνά σε one to one «μονομαχίες». Οποτε χρειαστεί όμως ο Βίντα είναι εκεί και κατά μέσο όρο «κερδίζει» σχεδόν τέσσερις στις πέντε που «πρωταγωνιστεί». Αν το αναγάγουμε σε απόλυτους αριθμούς ο 33χρονος καλείται να… επέμβει τρεις φορές σε κάθε ημίχρονο και σε αρκετά ματς κατέγραψε το απόλυτο, όπως το 4/4 της Λιβαδειάς και το 5/5 με τον Ατρόμητο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο το σχετικό 8/9 που είχε στα Ιωάννινα είναι ίσως το πλέον εντυπωσιακό στατιστικό του στη σεζόν και αντιπροσωπευτικό των ικανοτήτων του.





Από την παραπάνω απεικόνιση γίνεται εύκολα αντιληπτό πως στα ανασταλτικά του καθήκοντα δεν αναλώνεται μόνο εντός και ευρύτερα των ορίων της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, αλλά και διεκδικεί/κερδίζει πολλές πρώτες μπάλες. Αλλά αν χρειαστεί μπορεί να παίξει και τον ρόλο του «κυματοθραύστη» μπροστά από τον εκάστοτε γκολκίπερ του, όπως για παράδειγμα συνέβη στη Λεωφόρο και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό όπου είχε 5/6 κερδισμένες διεκδικήσεις εκ των οποίων 4/4 στην ευθεία του ποριέρε του (έτσι δεν έδωσε ελεύθερα σουτ).



Αρκετά «δυνατός» και στον αέρα, πήρε μέχρι στιγμής περισσότερες από τις μισές σχετικές του «μονομαχίες» (49/85, 57,6%), όπου για παράδειγμα στο πρόσφατο 2-1 της Νίκαιας έδειξε να είναι… παντού σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Σε ένα ματς που ενεπλάκη σε αρκετές αντίστοιχες φάσεις (6/9 κερδισμένες) αφού η μπάλα βρίσκονταν συχνά ψηλά.



Την ίδια στιγμή στο φετινό του «παλμαρέ» καταγράφονται 22 απομακρύνσεις σε παράλληλες, γεμίσματα και ευρύτερα επικίνδυνες στιγμές των αντιπάλων του, ενώ παράλληλα έχει ανακτήσει ως τώρα 184 φορές την κατοχή για την ΑΕΚ, ανεξαρτήτως το πώς το πέτυχε (αν έκλεψε, αν πήρε μία «σκοτωμένη» αντίπαλη μπαλιά κτλ), απόδειξη και πώς ξέρει να ακολουθεί τις φάσεις. Στη Λιβαδειά για παράδειγμα όπου η Ενωση επικράτησε 2-0 το έπραξε 27 φορές!



Πάσες: 719/813

Ποσοστό ευστοχίας: 88,4%

Ο Βίντα διαθέτει καλά πόδια και είναι σε θέση να μεταφέρει τη... δράση με «ασφάλεια» την επίθεση. Αλλωστε η ΑΕΚ «χτίζει» από πίσω την ανάπτυξή της και εκείνος πασάρει με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας που «φλερτάρουν» με το 90%. Μάλιστα κατά μέσο όρο «πουλά» μία κατοχή κάθε 16’ που παίζει, δηλαδή «σκάρτες» έξι σε κάθε «γεμάτο» παιχνίδι του, επίδοση που δεν περνά απαρατήρητη με γνώμονα πως οι «κιτρινόμαυροι», σε σύγκριση με τους αντιπάλους τους, έχουν συνήθως περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους. Μάλιστα μετρά και μία ασίστ, αφού στο ντεμπούτο του με την Ενωση στη Λαμία «έφτιαξε» το 0-3 του Πινέδα.

Στο Φάληρο και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό «άγγιξε» το τέλειο σε αυτό το κομμάτι, καθώς κατέγραψε 33/36 και η μία εκ των τριών άστοχων μεταβιβάσεών του ήταν σε απομάκρυνσή του με κεφαλιά.



Το γράφημα με την παρουσία του στο «Γ. Καραϊσκάκης» δείχνει ξεκάθαρα πως ουκ ολίγες φορές αναζητά την μακρινή μεταβίβαση και τις περισσότερες το πράττει με επιτυχία. Συνολικά μετρά 44/71 αντίστοιχες πάσες (62% ποσοστό ευστοχίας) και πλέον χαρακτηριστική σχετική του παρουσία, ελέω και μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας λόγω αντιπάλου, ήταν στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας με τον ΠΑΟΚ όπου και είχε 5/7.



Το ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο κομμάτι της ανάπτυξης φάνηκε στους αγώνες της ΑΕΚ με τον Βόλο στη Ριζούπολη και στα Γιάννινα όπου τελικά ηττήθηκε και επειδή ήταν πίσω στο σκορ στα τελευταία λεπτά βρέθηκε όλη ψηλά. Τότε εκείνος έπαιζε στη σέντρα ουσιαστικά σαν «8άρι» και κατέγραψε στα συγκεκριμένα παιχνίδια 11/13 και 12/13 αντίστοιχα πάσες στο «κιτρινόμαυρο» επιθετικό τρίτο, επιδόσεις που είναι εξαιρετικές για στόπερ.



Οι μεταβιβάσεις του Βίντα στο επιθετικό τρίτο, στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα.



Οι μεταβιβάσεις του Βίντα στο επιθετικό τρίτο, στην αναμέτρηση με τον Βόλο στη Ριζούπολη.

Τελικές: 4

On target: 1

Γκολ: 1

Το πρώτο του τέρμα με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα σημείωσε ο Βίντα στο πρόσφατο 2-1 της Νίκαιας, όπου έβαλε τις βάσεις για τη νίκη/ανατροπή των «κιτρινόμαυρων». Πιο συγκεκριμένα σκόραρε με κεφαλιά σε στατική μπάλα στο 82’ στη μόλις 4η τελική του στο πρωτάθλημα. Ευρύτερα ο 33χρονος δεν βγάζει πολλές, ωστόσο αν τον… αφήσεις αμαρκάριστο μπορεί να σου κάνει τη ζημιά.



Φαμπιάνο

Αγώνες: 18

Λεπτά: 1.761'

Ο Βραζιλιάνος στόπερ «τρέχει» τη δεύτερη σεζόν του στον Αρη και από την πρώτη στιγμή ξεχώρισε για τις ανασταλτικές και μη ικανότητές του. Εκ των κορυφαίων της κατηγορίας στη θέση του, ο δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός έχει «χάσει» μόνο ένα ματς στη σεζόν και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους «κίτρινους».





Αμυντικές «μονομαχίες»: 50/80

Ποσοστό επιτυχίας: 62,5%

Ο 31χρονος είναι από τους πλέον ικανούς παίκτες της κατηγορίας στο ανασταλτικό 1vs1, κάτι που αποτυπώνεται και στα στατιστικά του. Ο Φαμπιάνο βγαίνει κατά μέσο όρο «νικητής» σε μίνιμουμ δύο από κάθε τρεις αμυντικές «μονομαχίες» που εμπλέκεται, κάτι που τον καθιστά άκρως αξιόπιστο για τα «μετόπισθεν» των «κίτρινων». Tο κατά τεκμήριο καλύτερό του αντίστοιχο φετινό παιχνίδι είναι εκείνο του Αγρινίου όπου ο Αρης ηττήθηκε 3-1 παρότι εκείνος επικράτησε και τις επτά σχετικές φάσεις που ενεπλάκη.





Μάλιστα από το παραπάνω γράφημα «φωτογραφίζεται» πως πολλάκις βγαίνει έξω από το «κουτί» και πρεσάρει τον αντίπαλο φορ που ακολουθεί ή ευρύτερα διεκδικεί την πρώτη μπάλα. Κάτι που «επιβεβαιώνεται» και από άλλες σχετικές του επιδόσεις, όπως για παράδειγμα το 8/14 που καrέγραψε στο ντέρμπι του πρώτου γύρου με την Ενωση.

Το σχετικό εύρημα «ενισχύεται» και απομονώνοντας την παρουσία του στις εναέριες διεκδικήσεις, όπου επίσης τα πηγαίνει πολύ καλά (40/79, 50,6%). Στην προκειμένη περίπτωση παρατηρούμε ότι διεκδικεί την μπάλα και στις τρεις ζώνες του γηπέδου, δηλαδή στην «καρδιά» της άμυνάς του, στα αντίπαλα καρέ σε στατικές φάσεις του Αρη αλλά και κοντά στη μεσαία γραμμή. Από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα οι 4/6 που «κατέγραψε» στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Στο «κοντέρ» του υπάρχουν ακόμη 43 απομακρύνσεις μέσα και γύρω από τα καρέ των «κίτρινων» σε αντίπαλα γεμίσματα, παράλληλες και ευρύτερα «εστίες» κινδύνων για την εστία της ομάδας του και έχει ανακτήσει 193 φορές την πρώτη μπάλα για λογαριασμό της, ανεξαρτήτως αν διατήρησε ή όχι την κατοχή.



Στις 19 που το έπραξε στο Πανθεσσαλικό φαίνεται πως είναι σε θέση να το κάνει σε όλη τη δεξιά πλευρά της ομάδας του.



Πάσες: 1.011/1117

Ποσοστό ευστοχίας: 90,5%

Ο Φαμπιάνο, ελέω και θέσης, είναι κομβικός για το build up των «κίτρινων» και πασάρει με... χειρουργική ακρίβεια (90.5%). Είναι χαρακτηριστικό πως έχει «χάσει» μόνο 106 μεταβιβάσεις, δηλαδή κατά μέσο όρο μία κάθε 17' που αγωνίζεται. Μάλιστα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον Λεβαδειακό «φλέρταρε» με την ασίστ όταν από θέση εξτρέμ (!) έπαιξε στο πρώτο δοκάρι για τον Γκρέι που με τη σειρά του «τσίμπησε» την μπάλα αλλά εκείνη πέρασε άουτ.

Ξέχωρα από το safe παιχνίδι του με τους χαφ του και εφόσον του δοθεί η δυνατότητα ψάχνει την μακρινή πάσα στην πλάτη, ως επί το πλείστων, της αντίπαλης άμυνας και «χοντρικά» επιχειρεί πέντε σε κάθε «γεμάτο» αγώνα του, όπου σχεδόν οι τρεις βρίσκουν συμπαίκτη του (52/96, 54,2%). Ετσι μπορεί να «σπάσει» την όποια ενδεχόμενη πίεση ψηλά ασκηθεί στον Αρη, όπως πχ συνέβη στο ντέρμπι της Τούμπας που «μέτρησε» 5/6.



Ευρύτερα μεταφέρει τη δράση με σχετική «ασφάλεια» στο επιθετικό τρίτο της ομάδας του και πιο συγκεκριμένα σε ποσοστό 70,6% και υπήρξαν παιχνίδια που θύμισε... μεσοεπιθετικό, όπως το αντίστοιχο 14/19 του Περιστερίου.



Τελικές: 11

On target: 6

Γκολ: 3

Στους στόπερ που... διαβάζουν τις στατικές φάσεις της ομάδας τους είναι ο Φαμπιάνο και αυτό τον καθιστά επικίνδυνο για κάθε αντίπαλη άμυνα όταν ανεβαίνει σε φάουλ ή κόρνερ που κερδίζει ο Αρης. Ηδη έχει βρει δίχτυα τρεις φορές, εκ των οποίων οι δύο περιπτώσεις ήταν σε αντίστοιχες μπάλες (άνοιξε το σκορ στο 5-0 της Λαμίας και έκανε το 2-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης), ενώ η άλλη αφορά το εύστοχο πέναλτι που εκτέλεσε στους «Ζωσιμάδες».Αλλωστε φαίνεται πως «εμπιστεύεται» τα πόδια του και ορισμένες φορές αναζητά το μακρινό σουτ εφόσον βρει μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή.

Η ουσία πάντως είναι ότι ο Βραζιλιάνος διαθέτει (και) επιθετικές αρετές, ενώ για εκατοστά τα προσωπικά του τέρματα δεν είναι τέσσερα αφού στον αγώνα με τη Λαμία είχε και δοκάρι..