Ο 22χρονος Σέρβος κεντρικός αμυντικός από την Ραντνίσκι ήρθε στην Ελλάδα υπέγραψε στον Παναιτωλικό.

Ο Νίκολα Στάγιτς είναι η δεύτερη, μετά τον Γιάννη Μπουζούκη, χειμερινή προσθήκη του Παναιτωλικού και ο Σέρβος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Αγρίνιο, υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε από τα «καναρίνια».

Ο 22χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ (μπορεί να περάσει και μπακ) που ξεκίνησε την καριέρα του από τις «ακαδημίες» του Ερυθρού Αστέρα έπαιζε μέχρι πρότινος στην Ραντνίσκι της χώρας του (11 ματς φέτος σε όλες τις διοργανώσεις), ενώ εκτός της πατρίδας του αγωνίστηκε και τη σεζόν 2020/21 οπότε ήταν στην ισπανική Σαν Φερνάντο.

Μάλιστα είναι διεθνής τόσο με την Under 19 όσο και την Under 18 της Σερβίας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας με τον Σέρβο αμυντικό, Nikola Stajic.



O Stajic που αγωνίζεται ως στόπερ αλλά κι ως αριστερός μπακ εξελίχθηκε μέσα από τις φημισμένες Ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα ενώ αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες U19 – U18 και U17 της Σερβίας. Γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2001 κι έχει ύψος 1,83μ.



Στη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε στις Brodarac, San Fernando CD, Graficar και Radnicki Nis. Πρόκειται για έναν παίκτη νεαρό, εξελίξιμο και με υψηλό κίνητρο για διάκριση που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία και τη νοοτροπία του Οργανισμού.



Dobro došao Nikola



Panaitolikos FC is pleased to announce that it has reached an agreement to sign the Serbian defender, Nikola Stajic.

Stajic, who can play both stopper and left back positions, started his career at the famous Red Star Academy and has been a member of the Serbian U19, U18 and U17 National teams. He was born on September 8, 2001 and has a height of 1.83m.



Throughout his career, he has played for Brodarac, San Fernando CD, Graficar and Radnicki Nis. Stajic is a young, promising and highly motivated player, whose philosophy and values, perfectly align with those of Panaitolikos FC.



Dobro došao Nikola