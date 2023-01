Ο Τζενάρο Γκατούζο είναι τρελός φαν του Λάτο, ο οποίος φέρεται να είναι στους βασικούς στόχους του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Λάτο ενδιαφέρει σοβαρό τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, σύμφωνα με τους Ισπανούς, ζήτησε να φύγει από τη Βαλένθια με την προοπτική των πρωταθλητών Ελλάδας να τον ψήνει περισσότερο από τις άλλες που έχει στα χέρια του.

Ο εν λόγω παίκτες αποτελεί από τις μεγαλές... καψούρες του Τζενάρο Γκατούζο. Το πόσο πολύ αρέσει στον Ιταλό, ο αριστερός μπακ, φαίνεται από τα λόγια του «Ρίνο» όταν έλεγε δημοσίως ότι θα τον ήθελε για άντρα της κόρης του.

«Είμαι χαρούμενος γι’ αυτόν, είναι τρομερός, πολύ ταπεινός. Είναι ο... ιδανικός άντρας. Είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε, είναι φοβερός τύπος. Η κόρη μου είναι πολύ μικρή, μόλις 18 ετών. Κάποιος σαν τον Τόνι είναι ο ιδανικός γι' αυτήν, της μιλάω για εκείνον. Τον βλέπετε, πόσο ταπεινός και δουλευταράς είναι».

Ο Λάτο, πάντως, δήλωσε δεσμευμένος... κόβοντας έτσι την προοπτική να γίνει γαμπρός του.

Gennaro Gattuso: "We're lucky to have a player like Toni Lato. He's a great guy. My daughter is very young, she is only 18. But someone like Toni is an ideal man for her.”



“So you can see what a guy he is, humble and hardworking."



