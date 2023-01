Ο Βόλος επισημοποίησε την λύση της συνεργασίας του με τον Άντονι Νοκέρτ, ο οποίος είχε έρθει στην ομάδα της Μαγνησίας μόλις το καλοκαίρι.

Ο 31χρονος Γάλλος αποχώρησε μετά από έξι μήνες παρουσίες στον Βόλο και 11 συμμετοχές όπου σημείωσε δύο τέρματα κι έδωσε δύο ασίστ σε 562 αγωνιστικά λεπτά. Ο Άντονι Νοκέρτ έχει συμφωνήσει με την Χάντερσφιλντ για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του ως δανεικός από την Φούλαμ μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν.

