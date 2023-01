Ο Τζος Μπόουλερ επέστρεψε στη Μπλάκπουλ - αφήνοντας τον Ολυμπιακό - καθώς έπεσαν ήδη οι σχετικές υπογραφές. Ανακοινώθηκε η μεταπήδησή του από τη Φόρεστ.

Ήταν κάτι αναμενόμενο να συμβεί. Ο Άγγλος winger σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει και το BBC - και επιβεβαιώθηκαν μετά επισήμως από τη Φόρεστ - είναι ξανά παίκτης της Μπάλκπουλ με δανεισμό από τη Φόρεστ έως το τέλος της χρονιάς.

Για να γίνει αυτό διεκόπη ο δανεισμός του από τον Ολυμπιακό . Ο Μπόουλερ ήδη υπέγραψε στη Μπλάκπουλ για το come back του.

Η ανακοίνωση της Φόρεστ:

Ο Τζος Μπόουλερ έκλεισε στη Μπλάκπουλ με δανεισμό έως το τέλος της σεζόν μετά από αμοιβαία συμφωνία για τερματισμό του δανεισμού του με τον Ολυμπιακό. Ευχόμαστε στον Τζος καλή συνέχεια για το υπόλοιπο της σεζόν.

Josh Bowler has joined @BlackpoolFC on loan for the rest of the season following the mutual termination of his loan deal with @olympiacosfc.



We wish Josh well for the remainder of the campaign.