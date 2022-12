Ο Γιοχού επέστρεψε, όμως το απουσιολόγιο του Βάλντας Νταμπράουσκας εξακουλουθεί να είναι αρκετά γεμάτο.

Ο Λιθουανός προπονητής είδε τον 31χρονο Γάλλο κεντρικό αμυντικό να επιστρέφει και να τίθεται στην διάθεσή του, όμως ταυτόχρονα μετρά ακόμα δέκα απουσίες.

Το σημερινό πρόγραμμα, που περιελάμβανε αγωνιστικό παιχνίδι και δουλειά σε στατικές φάσεις, δεν ακολούθησαν οι Καμάου και Ντζου, με τον πρώτο να συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης και το δεύτερο να να κάνει θεραπεία. Ως αποτέλεσμα και οι δύο έμειναν εκτός του αγώνα της Πέμπτης (22/12-17:00) με τον Ατρόμητο στο «Γεντί Κουλέ».

Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθησαν ακόμη ο τιμωρημένος Μπαλογιάννης, οι τραυματίες Γρίβας και Σηφάκης, καθώς και οι Γιαννούλης, Μπουζούκης, Θεοδοσουλάκης, Σωτηρίου και Τσιλιανίδης.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ για το φιλικό με τον Ιωνικό:

Μανδάς, Stevens, Larsson, Μαρινάκης, Thorarinsson, Yohou, Βούρος, Διαμαντής, Πασαλίδης, Perea, Mellado, Diousse, Στάικος, Neira, Toral, Αποστολάκης, Bifouma, Dicko, Guerrero, Durmishaj.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον Ατρόμητο __ Our squad list for the match against @atromitos1923 #ofiatr #oficrete #oficretefc #ofifc #matchday14 #greece #football #crete #monoOFI pic.twitter.com/pfTB81X59M