Λογικό είναι να βλέπουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Ολυμπιακό!

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta τις «αντιδράσεις» για την αποχώρηση του Κριστιάνο από τη Γιουνάιτεντ.

Για όποιον δεν το έχει προσέξει, από τότε που βγήκε η είδηση για το τέλος της συνεργασίας του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα social media έχουν κατακλυστεί με αναρτήσεις για τον διάσημο Πορτογάλο άσο και τον Ολυμπιακό! Κι όχι μόνο από οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά κι από ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο!!!

Μερικές από αυτές…

Hear me out

Olympiacos has Marcelo and James Rodriguez

Cristiano might want to link up with his old friends again 👀 — George(notRussell)🏁 (@pitconfirmplz) November 22, 2022

Welcome to Olympiacos

Cristiano Ronaldo



That's why they signed Marcelo after all — NikolasTHFC🇩🇰🇷🇸 (@THFCNikolas) November 22, 2022

They say Ronaldo might come to Olympiacos 😱 please make it happen 🙌🏻 November 22, 2022

Ronaldo to MLS now? Nah, maybe Olympiacos can go all in on him. Why not, lol? — Gregg Sorachi (@gregg_thomas) November 22, 2022

Και να σας πω κάτι; Λογικό είναι ο κόσμος να βλέπει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Ολυμπιακό! όταν ο Ολυμπιακός έχει πάρει μόλις τον Σεπτέμβριο μέσα σε δύο εβδομάδες τον Χάμες και τον Μαρσέλο, γιατί να μην πάρει και τον Κριστιάνο, ειδικά τώρα που έχει φτάσει στα 38 του.

Ο Ολυμπιακός δεν είναι απλά η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που μπορεί να υπογράψει μεγάλα αστέρια του ποδοσφαίρου. Είναι και μία από τις όχι πολλές ομάδες της Ευρώπης που μπορούν να το κάνουν, εφόσον φυσικά βγάλουμε έξω από τη συζήτηση τα κορυφαία κλαμπ των μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Προς τι η έκπληξη να κλείσεις τον Κριστιάνο, όταν μπορείς ως Ολυμπιακός και Μαρινάκης και φέρνεις τον Χάμες στα 31 του, τον Μαρσέλο (προερχόμενο από τη Ρεάλ Μαδρίτης), τον Τουρέ (προερχόμενο από τη Μάντσεστερ Σίτι), τον Καμπιάσο (πρώην Ρεάλ και Ίντερ), τον Βαλμπουενά (πρώην Μαρσέιγ, Λιόν), τον Ραφίνια (πρώην Μπάγερν), τον Βατσλίκ (προερχόμενο από τη Σεβίλλη), τον Βρσάλικο (προερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης), τον Μιραλάς, τον Καρντόσο, τον Αμπιντάλ (πρώην Μπαρτσελόνα), τον Σαβιόλα (πρώην Ρεάλ και Μπαρτσελόνα), τον Νέλσον Βαλντές, τον Ρόνταλ, τον Πάντελιτς, τον Αφελάι (πρώην Μπαρτσελόνα). Και μην κοιτάμε μόνο αν «βγήκαν» η, δεν «βγήκαν» κάποιες από αυτές τις μεταγραφές. Κοιτάμε το μέγεθος τους, τα εκατοντάδες παιχνίδια με τις Εθνικές τους κλπ, κλπ.

Και πού να μαθευτεί κάποια στιγμή και ποιοι άλλοι ήταν να έρθουν στον Ολυμπιακό και δεν ήρθαν όπως λέμε «παρατρίχα».

Άσχετο: Έδωσε συνέντευξη στην Τσεχία ο Τόμας Βατσλίκ το Σαββατοκύριακο και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την κατάσταση της υγείας του, δηλώνοντας ότι ακόμη δεν μπορεί να κουνήσει το χέρι του, μετά την επέμβαση που έκανε στον ώμο του, αλλά όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους για την επιστροφή του. Δείτε φωτογραφία από τη συνέντευξη και προσέξτε πού είναι το τραυματισμένο χέρι του. Ουσιαστικά δεμένο σε ένα ιατρικό «βαλιτσάκι».

Και κάτι άλλο-έδωσε συνέντευξη στην Πορτογαλία ο Πέδρο Μαρτίνς και είπε, μεταξύ άλλων, ότι η κατάσταση στον Ολυμπιακό άλλαξε από τον περασμένο Ιανουάριο όταν μπήκαν άλλοι άνθρωποι στο κλαμπ και αυτό έχασε τη νοοτροπία που είχε. Προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί ο Πέδρο, γιατί τον Ιανουάριο δεν έγινε καμία αλλαγή προσώπων στον Ολυμπιακό. Ήταν το ίδιο σχήμα που λειτουργούσε και την προηγούμενη τριετία. Επιπλέον να υπενθυμίσω ότι ένα μήνα μετά, τον Φεβρουάριο, ο Μαρτίνς υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του για άλλα δύο χρόνια. Κι όπως θυμόμαστε το είχε κάνει με μεγάλη χαρά του, με δηλώσεις για το πόσο ευτυχισμένος ήταν κλπ, κλπ.