Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωσή της πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του με τους Κόκκινους Διαβόλους και αποχωρεί από το Ολντ Τράφορντ!

Την στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο προετοιμάζεται μαζί με την υπόλοιπη αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας για τον αγώνα της Πέμπτης (24/11, 18.00) απέναντι στην Γκάνα για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του Κατάρ, έσκασε σαν «βόμβα» η ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας του 37χρονου σούπερ σταρ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Οι Κόκκινοι Διάβολοι εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιούν την κοινή συναινέσει ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του Πορτογάλου στο Ολντ Τράφορντ, χωρίς να παραλείψουν να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στην ομάδα με 145 γκολ σε 346 συμμετοχές με την κόκκινη φανέλα και να ευχηθούν τα καλύτερα για το μέλλον στον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο Ρονάλντο αρχικά μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ από την Σπόρτινγκ το καλοκαίρι του 2003 για να αποχωρήσει έξι χρόνια αργότερα με προορισμό την Ρεάλ, ενώ μετά το πέρασμά του από την Γιουβέντους επέστρεψε στο Ολντ Τράφορντ το καλοκαίρι του 2021. Τις τελευταίες ημέρες οι σχέσεις μεταξύ του Πορτογάλου και του συλλόγου του Μάντσεστερ είχαν οδηγηθεί στα άκρα με αφορμή τις δηλώσεις του Ρονάλντο στην περίφημη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κοινή συναινέσει , με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος τον ευχαριστεί για την τεράστια συνεισφορά του σε δύο θητείες στο Old Trafford, σκοράροντας 145 γκολ σε 346 εμφανίσεις και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του τα καλύτερα καλή συνέχεια. Όλοι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένουν συγκεντρωμένοι στο να συνεχίσουν την πρόοδο της ομάδας υπό τον Έρικ τεν Χαγκ και να συνεργαστούν για να πετύχουν στο γήπεδο».

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC