Ο Μίτσελ θα ξεκινήσει το ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό χωρίς τη μεγάλη έκπληξη στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και ο Μίτσελ κατέληξε στις επιλογές του, οι οποίες δεν κρύβουν κάποια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με όσα είχε δοκιμάσει τόσο σε πρόσωπα όσο και σε διάταξη.

Η 11άδα του Ολυμπιακού θα είναι η εξής: Πασχαλάκης, Άβιλα, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Ίνμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Μπιέλ, Μασούρας και Μπακαμπού.

Ένα σχήμα χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Και αυτό διότι φαινόταν πως θα ήταν το επικρατέστερο από τον Ισπανό τεχνικό. Ο Μπακαμπού δηλαδή στην κορυφή της επίθεσης, ενώ ο Μπιέλ με τον Μασούρα πήραν θέση στα εξτρέμ, με τον Χάμες σε πιο κεντρικό ρόλο, με στόχο να συνδέει την τριπλέτα με τον φορ. Ο Ντόι, τελικά, πήρε θέση δίπλα στον Σωκράτη στο κέντρο της άμυνας.

Η διάταξη: Πασχαλάκης τέρμα, άμυνα με δεξί μπακ Άβιλα, αριστερό Ρέαμπτσιουκ και στόπερ τους Σωκράτη και Ντόι. Κέντρο με Εμβιλά και Ίνμπομ Χουάνγκ, Μπιέλ και Μασούρα στα... φτερά και Χάμες πίσω από τον Μπακαμπού.



Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/1zLV9JEVuu