Βαλμπουενά: «Η κόρη μου, η καλύτερη οπαδός»

Ο Βαλμπουενά αγωνίστηκε μπροστά στην κόρη του, στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λαμίας.

Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τη Λαμία και πάει στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκός χωρίς άλλη απώλεια.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος αναμένεται να απουσιάζει από το ντέρμπι με τους «πράσινους» λόγω προβλήματος που προέκυψε στο χθεσινό ματς, έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα:

«Συνεχίζουμε με νίκη - μπροστά στην καλύτερη οπαδό: την κόρη μου».

