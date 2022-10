Ο Χουάνκαρ δεν δίστασε να αποθεώσει τον συμπαίκτη και φίλο του Αϊτόρ για την τρομακτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και για τον σκοπό αυτό παράλλαξε το γνωστό σύνθημα «Will Grigg is on fire».

Ο Ισπανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού ανήρτησε μία σειρά φωτογραφιών στο Instagram από το ντέρμπι της Τούμπας και σχολίασε το 6/6 που έκανε το «τριφύλλι», το γεγονός πως παρέμεινε στην κορυφή του πρωταθλήματος, αλλά και ότι πέτυχε ακόμη δύο γκολ. Μάλιστα, στο φινάλε της ανάρτησής του έδωσε και το σύνθημα ενόψει της συνέχειας γράφοντας «Pame Panathinaikos».

Οι συμπαίκτες του έσπευσαν να σχολιάσουν από κάτω, όμως περισσότερο ξεχώρισε το σχόλιο του Χουάνκαρ, ο οποίος πήρε το γνωστό σύνθημα «Will Grigg is on fire» και το άλλαξε για χάρη του φίλου του γράφοντας: «Aitor is on fire 🎶 Para pa pa pa pa aitor is on fire 🔥 UH! Pa pa pa, pa pa pa pa pa pa pa pa… 😏😏💚💚».