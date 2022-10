Ο Παναθηναϊκός διατήρησε το απόλυτο μετά το διπλό στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ και σε συνδυασμό με τις απώλειες των Ρεάλ Μαδρίτης (ισοπαλία) και Αντβέρπ (ήττα), έμεινε μαζί με την ουκρανική Ντνίπρο η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμολογική απώλεια στα Top-25 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στην «καυτή» Τούμπα δεν ήταν δυνατόν να τον σταματήσει. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε νικηφόρα τη φετινή σεζόν πραγματοποιώντας το 6X6, ξέφυγε στο +7 από τον Δικέφαλο του Βορρά και τον Ολυμπιακό και εκτός του ότι οδηγεί στην κούρσα της Superleague, είναι η μία από τις δύο ομάδες που διατηρούν το απόλυτο στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, το Τριφύλλι έμεινε η μοναδική ομάδα που δεν έχει χάσει βαθμό μετά από τουλάχιστον έξι αγωνιστικές στα Top-25 πρωταθλήματα βάσει του ranking της UEFA. Κι αυτό διότι οι μέχρι πρότινος «απόλυτες» Ρεάλ Μαδρίτης και Αντβέρπ δέχθηκαν το πρώτο «στοπ» στη σεζόν (από Οσασούνα και Κόρτραϊκ αντίστοιχα).

Έτσι, οι Πράσινοι μοιράζονται αυτό το εξαιρετικά κλειστό κλαμπ με την ουκρανική Ντνίπρο, η οποία, βέβαια, έχει μόνο νίκες αλλά σε τέσσερις αγωνιστικές στην ουκρανική Λίγκα.

❌ Real Madrid🇪🇸 (1-1 vs Osasuna)

❌ FC Antwerp🇧🇪 (2-1 vs Kortrijk)#RealMadrid #LaLiga