Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Δανία, ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του 22χρονου διεθνούς μέσου της Νόρτζελαντ, Γιάκομπ Κρίστενσεν.

Ο Παναθηναϊκός στο φινάλε των μεταγραφών θέλει να καλύψει τα κενά στη μεσαία γραμμή και ένας από τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, όπως προκύπτει από την Δανία, είναι ο 22χρονος διεθνής μέσος της Νόρτζελαντ, Γιάκομπ Κρίστενσεν.

Ο νεαρός χαφ είναι εδώ και χρόνια βασικός στην ομάδα του, κέρδισε θέση στο rotation από τα 17 του και έχει καταγράψει 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, παίζοντας τόσο στο ''6'' όσο και στο ''8'', με τα χαρακτηριστικά του να παραπέμπουν σε έναν παίκτη ''τύπου'' Αλεξανδρόπουλου.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 9 παιχνίδια, σε όλα ως βασικός και έχει την ετοιμότητα και τον ρυθμό που θέλουν στο ''πράσινο στρατόπεδο'' για τα πιθανά τους αποκτήματα.

Το συμβόλαιό του με τους πρωτοπόρους του δανέζικου πρωταθλήματος λήγει το καλοκαίρι του 2023 ενώ έχει παίξει σε όλα τα μικρά κλιμάκια των εθνικών ομάδων.

To Who is Who του Γιάκομπ Κρίστενσεν