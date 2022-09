Παρότι ακούστηκε έντονα για τον Ολυμπιακό, ο Ζουλιέν Φουρνιέ φαίνεται πως καταλήγει στην Πάρμα, με τους Ιταλούς να τον θεωρούν φαβορί για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Ήταν από τα ονόματα που έπαιξαν «δυνατά» για τον Ολυμπιακό, στο θέμα του τεχνικού διευθυντή. Ο Ζουλιέν Φουρνιέ, μετά την δεκαετή παρουσία του στη Νις, ψάχνει την επόμενη πρόκληση της καριέρας του. Αυτή, ωστόσο, δεν θα είναι στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, ο Γάλλος είναι το φαβορί για να αναλάβει τα χρέη του τεχνικού διευθυντή στην Πάρμα, με τον ιταλικό σύλλογο να πλησιάζει στην πρόσληψή του, με στόχο την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια.

Δεν υπάρχει τίποτα οριστικό, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος αλλά οι επαφές είναι προχωρημένες και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

